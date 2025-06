Falcon Luxe Memperluas Penawaran Sewa Jet Pribadi dengan Akses Jam Blok

DUBAI, Uni Emirat Arab, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Luxe, divisi sewa jet pribadi Falcon, bagian dari Alex Group Investment, mengumumkan ketersediaan akses jam blok untuk penerbangan jet pribadi.

Konsepnya sederhana: klien membeli terlebih dahulu sejumlah jam terbang yang ditentukan lalu memakainya saat perlu sehingga dapat menikmati akses prioritas ke armada jet milik Falcon. Dengan jam blok, klien tidak perlu lagi meminta penawaran harga untuk setiap penerbangan atau berurusan dengan prosedur pemesanan yang repetitif.

Jam blok semakin populer di kalangan klien perorangan dan organisasi yang menginginkan cara terbang praktis dan andal. Cara ini terutama bermanfaat bagi perusahaan yang mengatur penerbangan rutin, yang menawarkan alternatif lebih cerdas dengan transparansi biaya dan ketersediaan yang terjamin.

Opsi jam blok dari Falcon Luxe menghadirkan kemudahan dan kepraktisan. Klien tahu apa saja manfaat yang diperoleh, kapan mereka dapat terbang, serta menerima dukungan yang konsisten tiap kali mereka melakukan perjalanan.

“Sekarang, orang ingin terbang dengan cara simpel,” ujar Tn. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Pendiri & Ketua di Alex Group Investment. “Jam blok merupakan cara kami untuk mewujudkannya. Anda tidak perlu memikirkan ketersediaan, harga, atau dokumen setiap kali. Anda cukup terbang saat Anda memang perlu, dan cara ini berhasil.”

Falcon Luxe terus mengadaptasikan layanannya agar memenuhi ekspektasi para penumpang yang terus berkembang, dengan menghadirkan solusi perjalanan jet pribadi yang fleksibel yang mempermudah cara orang untuk bisa terbang.

Untuk informasi selengkapnya tentang armada Falcon Luxe, harap kunjungi Falcon Luxe | Armada kami - Falcon

Tentang Falcon

Falcon adalah penyedia layanan penerbangan premier, yang menawarkan layanan serba ada untuk semua kebutuhan penerbangan Anda.

Temukan informasi lebih lanjut di flyfalcon.com, Instagram, dan LinkedIn

Pertanyaan Media

Ines Nacerddine

Direktur Pemasaran - Penerbangan

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0fcfbb3-a6b6-4d54-8829-6b33c87e2a9a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.