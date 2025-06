Falcon Luxe מרחיבה את היצע טיסות השכר של מטוסים פרטיים עם גישה לחבילת שעות

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Falcon Luxe, חטיבת טיסות השכר הפרטית של Falcon, חלק מקבוצת אלכס השקעות - Alex Group Investment, מודיעה על זמינות ביצוע טיסות באמצעות מטוס פרטי לפי חבילת שעות.

הקונספט פשוט: לקוחות רוכשים מראש מספר שעות טיסה קבוע ומנצלים אותן לפי הצורך, ונהנים מגישה מועדפת לצי המטוסים של Falcon. באמצעות שימוש בחבילת שעות, אין צורך לבקש הצעת מחיר לכל טיסה או להתמודד עם הליכי הזמנה חוזרים ונשנים.

רכישת חבילת שעות הופכת לפופולרית יותר ויותר בקרב יחידים וארגונים המחפשים דרך פרקטית ואמינה לטוס. זה שימושי במיוחד עבור חברות המארגנות טיסות תכופות, וזו חלופה חכמה יותר עם שקיפות בנוגע לעלויות וזמינות מובטחת.

שעות הפעילות של Falcon Luxe מביאות פשטות ונוחות. הלקוחות יודעים מה כלול, מתי הם יכולים לטוס, ומקבלים תמיכה עקבית בכל פעם שהם נוסעים.

"כיום, אנשים רוצים שהטיסה תהיה פשוטה", אמר סולטן ראשיט עבדאללה ראשיט אל שן (Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene), מייסד ויו"ר Alex Group Investment. " חבילת שעות הן הדרך שלנו לגרום לזה לקרות. אתם לא צריכים לחשוב על זמינות, תמחור או ניירת בכל פעם. אתם פשוט טסים כשאתם צריכים, וזה עובד".

Falcon Luxe ממשיכה להתאים את שירותיה כדי לעמוד בציפיות המתפתחות של הנוסעים, ומספקת פתרונות גמישים לטיסות במטוסים פרטיים המפשטים את הדרך שבה אנשים טסים.

למידע נוסף על צי Falcon Luxe אנא בקרו ב-Falcon Luxe | הצי שלנו - Falcon

אודות Falcon

Falcon היא ספקית שירותי תעופה מובילה, המציעה One Stop Shop לכל צרכי התעופה שלכם. גלו עוד ב- flyfalcon.com, באינסטגרם ובלינקדאין.

למידע נוסף – מדיה

Ines Nacerddine

Director of Marketing - Aviation

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

