Falcon Luxe amplía su oferta de vuelos chárter en jets privados con acceso a horarios en bloque

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, June 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Luxe, la división de vuelos chárter privados de Falcon, que forma parte de Alex Group Investment, anuncia la disponibilidad de acceso a vuelos en jet privado en horarios en bloque.

El concepto es sencillo: los clientes compran por adelantado una cantidad determinada de horas de vuelo y las utilizan cuando las necesitan, y disfrutan de acceso prioritario a la flota de Falcon. Con los horarios en bloque, no es necesario solicitar un presupuesto para cada vuelo ni ocuparse de procedimientos de reserva repetitivos.

Los horarios en bloque son cada vez más populares entre particulares y organizaciones que buscan una forma práctica y confiable de volar. Son especialmente útiles para las empresas que organizan vuelos frecuentes, ya que ofrecen una alternativa más inteligente con transparencia en los costos y disponibilidad garantizada.

Los horarios en bloque de Falcon Luxe ofrecen sencillez y comodidad. Los clientes saben lo que está incluido, cuándo pueden volar y reciben apoyo constante cada vez que viajan.

“En la actualidad, la gente quiere que volar sea sencillo,” afirmó el Sr. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador y presidente de Alex Group Investment. “Los horarios en bloque son nuestra forma de hacer que sea sencillo. No tiene que pensar cada vez en la disponibilidad, los precios ni el papeleo. Solo vuele cuando lo necesite, y funciona”.

Falcon Luxe sigue adaptando sus servicios para satisfacer las expectativas cambiantes de los viajeros, al ofrecer soluciones flexibles para viajes en jets privados que simplifican la forma de volar.

Para más información sobre la flota Falcon Luxe, visite Falcon Luxe | Nuestra flota - Falcon

Acerca de Falcon

Falcon es un proveedor de servicios de aviación de primer nivel que ofrece una solución integral para todas sus necesidades de aviación.

Descubra más en flyfalcon.com, Instagram y LinkedIn

Consultas para los medios

Ines Nacerddine

Directora de Marketing - Aviación

Alex Group Investment

Correo electrónico: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0fcfbb3-a6b6-4d54-8829-6b33c87e2a9a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.