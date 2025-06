Falcon Luxe erweitert Privatjet-Charter-Angebot mit Blockstunden-Zugang

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Luxe, die private Charterabteilung von Falcon, Teil der Alex Group Investment, gibt die Verfügbarkeit von Blockstunden für Privatjetflüge bekannt.

Das Konzept ist recht einfach: Kunden erwerben im Voraus eine bestimmte Anzahl von Flugstunden und nutzen diese nach Bedarf mit vorrangigem Zugang zur Flotte von Falcon. Dank der Blockstunden ist es nicht länger erforderlich, für jeden Flug ein Angebot einzuholen oder sich mit wiederholten Buchungsvorgängen zu befassen.

Blockstunden erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Einzelpersonen und Organisationen, die eine praktische und zuverlässige Art des Fliegens wünschen. Besonders nützlich sind sie für Unternehmen, die häufige Flüge organisieren, da sie eine praktische Alternative mit Kostentransparenz und garantierter Verfügbarkeit darstellen.

Die Blockstunden von Falcon Luxe bieten Einfachheit und Komfort. Kunden wissen, was im Preis inbegriffen ist, wann sie fliegen können und erhalten bei jeder Flugreise zuverlässige Unterstützung.

„Heutzutage will jeder, dass Fliegen einfach ist“, so Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Vorsitzender von Alex Group Investment. „Mit Blockstunden machen wir das möglich. Sie müssen sich nicht jedes Mal Gedanken über Verfügbarkeit, Preise oder Papierkram machen. Man fliegt einfach, wenn es nötig ist, und das klappt sehr gut.“

Falcon Luxe passt seine Services laufend an die sich wandelnden Erwartungen der Reisenden an und bietet flexible Privatjet-Reiselösungen, die das Fliegen für alle vereinfachen.

Weitere Informationen über die Flotte von Falcon Luxe finden Sie unter Falcon Luxe | Our fleet - Falcon

Über Falcon

Falcon ist ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen und bietet Ihnen alles aus einer Hand für Ihre gesamten Luftfahrtanforderungen.

Erfahren Sie mehr unter flyfalcon.com, Instagram und LinkedIn

