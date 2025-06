Bitget משתפת פעולה עם Kronos Research כדי לספק נזילות ברמה מוסדית ויעילות מסחר

ויקטוריה, איי סיישל, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הודיעה על שותפות אסטרטגית עם Kronos Research, חברת מסחר כמותית מובילה, המביאה נזילות שוק משופרת ויעילות מסחר לסוחרים וללקוחות מוסדיים של Bitget.

על ידי שילוב היכולות המתקדמות של Kronos, בורסת Bitget שואפת לספק נזילות עמוקה יותר ומרווחי הצעה-ביקוש הדוקים יותר על פני צמדי מסחר עיקריים עבור הסוחרים והלקוחות המוסדיים שלה. שיפור זה בעומק השוק מבטיח שסוחרים יכולים לבצע פקודות גדולות עם זליגה מינימלית, מה שמוביל למסחר יעיל וחסכוני יותר. שיפורים כאלה מועילים במיוחד הן לסוחרים קמעונאיים והן לסוחרים מוסדיים המחפשים ביצוע אופטימלי בסביבת שוק דינמית.

"שיתוף הפעולה הוא צעד נוסף במאמצים של Bitget לספק שירותי מסחר ברמה מוסדית ברמה עולמית. עם Kronos Research, בורסת Bitget מחזקת את יעילות הפלטפורמה שלה, ועומדת בסטנדרטים הגבוהים של אבטחה ונזילות הנדרשים ללקוחות מוסדיים. זה מוסיף שכבה נוספת של יעילות למערכת האוקו סיסטם של Bitget. אינטגרציה זו היא שותפות אסטרטגית לפיתוח תשתית העונה על צרכי המשתמשים שלנו", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

השילוב של האסטרטגיות האלגוריתמיות המתקדמות של Kronos Research והמומחיות העמוקה בשיפור הנזילות יפתח סביבת מסחר חלקה ומגיבה יותר, יפחית זליגה, ייצב את תנועות המחירים ויאפשר ביצוע עקבי יותר על פני מחזורי שוק. שותפות זו גם תרחיב את כיסוי הנזילות למספר קטגוריות מסחר, כולל ספוט וחוזים. על ידי תמיכה במערך רחב יותר של נכסים דיגיטליים עם פתרונות נזילות מונעי אלגוריתם, שותפות זו תציע מרווחים הדוקים יותר וספרי הזמנות גמישים יותר.

"התשתית החזקה של Bitget מספקת את ההשהיה הנמוכה ומהירות הביצוע הגבוהה הדרושה לנו כדי לפעול בצורה חלקה בתנאי שוק מגוונים", אמר האנק הואנג (Hank Huang), מנכ"ל Kronos Research. "שיתוף פעולה זה מאפשר לנו לפרוס אסטרטגיות נזילות אופטימליות בקנה מידה גדול, להניע מרווחים הדוקים יותר, עומק שוק משופר וחווית מסחר מעולה".

בשנת 2025, Bitget מכפילה את מחויבותה להרחבת השירותים ללקוחות מוסדיים, מה שהופך אותה למוקד מרכזי של מפת הדרכים האסטרטגית שלה. זה מתבסס על בסיס חזק שהונח בשנים קודמות, כולל ההשקה האחרונה של שירותי הלוואות קריפטו לכל צמדי המסחר בספוט ומערכת החשבונות המאוחדת, שניהם נועדו להציע גמישות רבה יותר, יעילות הון וניהול נכסים משולב למשקיעים מוסדיים.

נכון לעכשיו, Bitget עובדת עם למעלה מ-1,000 שותפים מוסדיים. באמצעות חדשנות מתמשכת, אינטגרציות אסטרטגיות והיצע מוצרים משופר, Bitget נותנת שירותים ברמה עולמית לקהל לקוחות מגוון, החל ממשקיעים בודדים ועד למוסדות בקנה מידה גדול.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר:

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם:

אודות Kronos Research

Kronos Research, שהוקמה בשנת 2018, היא יצרנית שוק קריפטוגרפית מתקדמת וחברת מסחר כמותית המונעת על ידי מחקר נתונים ואלגוריתמים חכמים, המייצרת נפח מסחר של מיליארדי דולרים ביום.

עם פעילות מסחר בכל בורסות Tier 1 ו-Tier 2, כמו גם פרוטוקולים ופלטפורמות DeFi מובילות, Kronos מסוגלת לספק ביצועי מסחר ונזילות מעולים באמצעות תשתית מסחר מתקדמת ויכולות מחקר כמותי עמוקות.

למידע נוסף, בקרו:

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד.

