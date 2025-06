ビットゲット (Bitget) がクロノス・リサーチ (Kronos Research) と提携し、機関投資家レベルの流動性と取引効率を実現

セーシェル共和国ビクトリア発, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、クオンツ取引のトップ企業であるクロノス・リサーチとの戦略的提携を発表し、これによりビットゲットのトレーダーと機関投資家に市場流動性と取引効率の向上をもたらす。

クロノスの高度な機能を統合することで、ビットゲットはトレーダーや機関投資家のために、主要な取引ペアでより深い流動性とタイトなビッド-アスク・スプレッドを提供することを目指す。 こうして市場の深度が改善されることで、トレーダーはスリッページを最小限に抑えながら大量の注文を実行できるようになり、より効率的で費用対効果の高い取引が可能になる。 このような機能強化は、ダイナミックな市場環境で最適な執行を求めるリテールトレーダーおよび機関投資家トレーダーの双方にとって特に有益である。

「今回の提携は、世界トップクラスの機関投資家向け取引サービスを提供するために、ビットゲットが取り組んでいる新たな一歩です。 クロノス・リサーチとの提携により、ビットゲットはそのプラットフォームの効率性を強化し、機関投資家が求める高水準のセキュリティと流動性を実現します。 これにより、ビットゲットのエコシステムの効率性がさらに向上します。 今回提携は、ユーザーのニーズを満たすインフラを開発するための戦略的提携です」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

取引の深度を最適化し、執行の質を向上させるために設計されたクロノス・リサーチの高度なアルゴリズム戦略と流動性向上における深い専門知識の統合は、よりシームレスで応答性の高い取引環境を解き放ち、スリッページを減らし、値動きを安定させ、市場サイクル全体でより一貫性のある執行を可能にする。 この提携により、スポット取引や先物取引を含む複数の取引カテゴリーにおける流動性カバレッジも拡大する。 アルゴリズム主導の流動性ソリューションを生かしてより広範なデジタル資産をサポートすることで、この提携は、よりタイトなスプレッドと、より弾力的なオーダーブックを実現する。

「ビットゲットの堅牢なインフラは、多様な市場環境でシームレスな運用に必要な低レイテンシーと高速実行を実現します」と クロノス・リサーチのCEOであるハンク・ファン (Hank Huang) は述べている。 「今回の提携により、最適化された流動性戦略を大規模に展開し、スプレッドの縮小、市場の厚みの強化、優れた取引体験を実現できます」。

2025年、ビットゲットは、機関投資家向けサービスの拡大への取り組みを倍増させ、戦略ロードマップの中心的な焦点としている。 これは、すべてのスポット取引ペアに対する暗号通貨融資サービスや、統合アカウントシステムの導入など、過去数年間に築かれた強固な基盤の上に構築されたもので、いずれも機関投資家向けに、より高い柔軟性、資本効率、統合された資産管理を提供するように設計されている。

現在、ビットゲットは1,000以上の機関投資家パートナーと提携している。 絶え間ない革新、戦略的統合、充実した商品提供によって、ビットゲットは個人投資家から大規模な機関投資家まで、多様な顧客層に世界クラスのサービスを提供している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳細は、次を参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

報道担当者向け問い合わせ先:media@bitget.com

クロノス・リサーチについて

2018年に設立されたクロノス・リサーチは、データリサーチとインテリジェントなアルゴリズムを基盤とする最先端の暗号通貨マーケットメーカーおよびクオンツ取引企業であり、1日に数十億米ドルの取引量を生み出している。

すべてのティア1およびティア2の取引所、トップクラスのDeFiプロトコルとプラットフォームで取引活動を行うクロノスは、高度な取引インフラと深い定量的調査能力を通じて、優れた取引パフォーマンスと流動性を提供することができる。

詳細は、次を参照されたい:ウェブサイト | X | LinkedIn 、メディア関係者からの問い合わせ先:media@kronosresearch.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e40c920e-5b96-453f-a96c-21de8fd8dad0

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.