Bitget se asocia con Kronos Research para ofrecer eficiencia en las operaciones y liquidez de nivel institucional

VICTORIA, Seychelles, June 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3, anunció una asociación estratégica con Kronos Research, una de las principales empresas de operaciones cuantitativas, que aportará mayor liquidez de mercado y eficiencia en las operaciones a los operadores de Bitget y a los clientes institucionales.

Al integrar las capacidades avanzadas de Kronos, Bitget busca ofrecer a sus operadores y clientes institucionales mayor liquidez y spreads más reducidos entre los precios de compra y venta de los principales pares de operaciones. Esta mayor profundidad de mercado garantiza que los operadores puedan ejecutar órdenes de gran volumen con un desfase mínimo, lo que se traduce en operaciones más eficaces y rentables. Estas mejoras son especialmente beneficiosas tanto para los operadores minoristas como para los institucionales que buscan una ejecución óptima en un entorno de mercado dinámico.

"Esta colaboración es un avance más en los esfuerzos de Bitget por ofrecer servicios de operaciones de nivel institucional. Junto a Kronos Research, Bitget refuerza la eficacia de su plataforma, al cumplir con los elevados niveles de seguridad y liquidez que exigen los clientes institucionales. Esta colaboración añade una capa adicional de eficiencia al ecosistema de Bitget. Esta integración es una alianza estratégica para desarrollar infraestructuras que respondan a las necesidades de nuestros usuarios", declaró Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Diseñada para optimizar la profundidad en las operaciones y mejorar la calidad de ejecución, la integración de las estrategias algorítmicas avanzadas de Kronos Research y su profunda experiencia en mejorar la liquidez crearán un entorno de operaciones más fluido y receptivo, lo que reduce el desfase, estabiliza los movimientos de precios y permite una ejecución más consistente en todos los ciclos del mercado. Esta alianza también ampliará la cobertura de la liquidez en múltiples categorías de operaciones, incluidas las transacciones al contado y los contratos. Al apoyar un conjunto más amplio de activos digitales con soluciones de liquidez basadas en algoritmos, esta alianza ofrecerá spreads más reducidos y libros de órdenes más resilientes.

"La infraestructura robusta de Bitget ofrece la baja latencia y la alta velocidad de ejecución que necesitamos para operar sin problemas en diversas condiciones de mercado", afirmó Hank Huang, director ejecutivo de Kronos Research. "Esta colaboración nos permite implementar estrategias de liquidez optimizadas a gran escala, lo que reducirá los spreads, mejorará la profundidad de mercado y ofrecerá una experiencia superior al operar".

En 2025, Bitget está redoblando su compromiso de ampliar los servicios para clientes institucionales, y lo ha convertido en lo más importante de su plan de acción. Este compromiso se basa en una sólida base establecida en años anteriores, incluida la introducción más reciente de servicios de préstamo de criptomonedas en todos los pares de operaciones al contado y el sistema de cuentas unificadas, ambos diseñados para ofrecer mayor flexibilidad, eficiencia de capital y gestión de activos amalgamados para inversores institucionales.

En la actualidad, Bitget trabaja con más de 1.000 socios institucionales. Gracias a la innovación continua, las integraciones estratégicas y las mejores ofertas de productos, Bitget presta servicios de categoría mundial a clientes diversos, que van desde inversores particulares hasta grandes instituciones.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copia de operaciones y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas gracias a alianzas estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio MUNDIAL de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios de comunicación, escriba a: media@bitget.com

Acerca de Kronos Research

Kronos Research se estableció en 2018 y es una creadora de mercado de criptomonedas de vanguardia y una empresa de operaciones cuantitativa impulsada por la investigación de datos y algoritmos inteligentes, que genera miles de millones de dólares estadounidenses en volumen de operaciones al día.

Kronos mantiene actividades de operaciones en todas las bolsas de nivel 1 y 2, así como en los principales protocolos y plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), y puede ofrecer un rendimiento de operaciones y una liquidez superiores mediante una infraestructura para operar avanzada y profundas capacidades de investigación cuantitativa.

Para más información, visite: el sitio web | X | LinkedIn o escríbanos al correo electrónico media@kronosresearch.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e40c920e-5b96-453f-a96c-21de8fd8dad0

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.