CERE 截止日期為週二：全國審判法律顧問 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期 6 月 3 日之前聘請律師 - CERE

紐約, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事由：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒個人或實體：(1) 在 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 8 月 1 日（含）期間（「集體訴訟期」）出售或以其他方式處置 Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ: CERE) 的公開交易普通股；(2) 自 2024 年 1 月 8 日登記日起持有 Cerevel 股份，並有權就 Cerevel 與 AbbVie Inc. 的合併進行投票；和／或 (3) 在 Bain Capital 於 2023 年 10 月 16 日左右（即重要的 2025 年 6 月 3 日首席原告截止日期）購入 Cerevel 股份的同時出售 Cerevel 股份。

影響：如果您出售和/或持有 Cerevel 普通股，則您可能有權透過勝訴費用安排獲得賠償，且無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Cerevel 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=37997，或撥打 Phillip Kim 律師等人的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，以瞭解本集體訴訟的資訊。 本案已提起集體訴訟。 如果您希望擔任首席原告，則必須在 2025 年 6 月 3 日之前向法院提出申請。 首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所缺乏相當的經驗、資源或任何具有代表性的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智的抉擇。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟達成和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 證券集體訴訟及解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。 僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨擘。 事務所多名律師均曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟內容，被告在集體訴訟期間於 2023 年 10 月 16 日 Cerevel 二次股票發行時以及 2024 年 1 月 18 日代理聲明中做出了虛假和／或誤導性陳述。 起訴書稱，此次股票二次發行是由 Cerevel 控股股東 Bain Capital 和 Pfizer Inc. 策劃，目的是讓 Bain 在 AbbVie Inc. 即將收購 Cerevel（未揭露收購細節）之前，以大幅折扣的價格增持其在 Cerevel 的股份。 發行後僅 51 天，Cerevel 就公開宣布 AbbVie 同意以每股 45 美元的價格收購 Cerevel，即發行價格的幾乎兩倍，此次發行的折扣購買價使 Bain 額外獲利超過 1.2 億美元。

如需加入 Cerevel 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=37997，或撥打 Phillip Kim 律師等人的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，以瞭解本集體訴訟的資訊。 本案已提起集體訴訟。

上述集體訴訟尚未成案。 在集體訴訟成案之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可以選擇自己的律師。 也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。 投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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