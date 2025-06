مشيرب العقارية تستقطب علامات تجارية مرموقة عالميًا إلى حي الدوحة للتصميم

افتتاح صالة عرض "ليبرتي هوم" في غاليريا مشيرب هذا الخريف يثري الحوارات العالمية حول الفن والثقافة والإبداع في حي الدوحة للتصميم

الدوحة، قطر, June 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- في إطار سعيها لاستقطاب علامات التصميم العالمية إلى قطر، احتفلت مشيرب العقارية بشراكتها مع "ليبرتي"، وهي علامة التصميم الرائد والوجهة المرموقة في سوق التجزئة البريطانية الفاخرة، وذلك بالتزامن مع احتفالات ليبرتي بالذكرى السنوية الـ 150 لتأسيسها في لندن.





وبموجب هذه الشراكة، سوف يتم افتتاح صالة عرض ومقهى ليبرتي هوم في "مشيرب غاليريا" في وقت لاحق من العام الجاري، بما يعزز مكانة حي الدوحة للتصميم في مشيرب قلب الدوحة باعتباره وجهة رائدة وداعمة للإبداع والتصميم والابتكار العالمي.

وكانت مشيرب العقارية قد احتفلت بهذه الشراكة المتميزة خلال احتفالية الذكرى الـ150 التي أقامتها "ليبرتي" في وقت سابق من هذا الشهر بمتجرها الرئيسي في لندن. وقد تضمنت الفعالية معرضًا أقيم تحت عنوان "أنا ونحن جميعًا ليبرتي"، وذلك لتسليط الضوء على أحد أهم وأشمل السجلات الأرشيفية لعالم التصميم بالمملكة المتحدة. ويسلط المعرض الضوء على روح الإبداع والمؤثرات الثقافية المتنوعة التي ساهمت في صناعة إرث العلامة التجارية المرموقة وبيت التصميم الرائد منذ تأسيسه في عام ١٨٧٥.

وقد مثّلت شيخة السليطي، مدير أول للمفاهيم، كلاً من مشيرب العقارية وحي الدوحة للتصميم في هذه الفعالية، حيث انضمت إلى أبرز الأصوات في مجتمع التصميم العالمي في ليبرتي واحتفلت بالشراكة المنبثقة عن مجموعة من القيم المشتركة التي تحتفي بعوالم الإتقان والحرفية وتستلهم عناصر التراث الثقافي والتصاميم التي تستشرف آفاقًا مستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: "نهنئ ليبرتي على مرور 150 عامًا من التميز في عالم التصميم والابتكار، ونحن سعداء بهذه الشراكة التي تعكس إيمانًا مشتركًا بين الطرفين بأهمية الحفاظ على ملامح الهوية الثقافية ودمجها ضمن عناصر الإبداع المعاصر."

وأضاف: "لطالما كان التصميم ركيزة أساسية في جميع أرجاء مشيرب قلب الدوحة، حيث يستلهم كل شبر فيه عناصر التراث القطري المعماري ويوظفها في شكل عصري وسياقات تلتزم بمبادئ الاستدامة. لا شك أن وجود معرض ليبرتي هوم في مشيرب غاليريا سوف يعزز مكانة حي الدوحة للتصميم باعتباره وجهة حيوية للإبداع والتعاون والتبادل الثقافي عبر المنطقة".

وتؤكد هذه الشراكة التزام مشيرب العقارية الراسخ بتعزيز مكانة الدوحة كوجهة رائدة للعلامات التجارية العالمية في مجال التصميم وعالم الرقي والفخامة. ومن خلال استضافة "ليبرتي"، العلامة الفاخرة في سوق التجزئة البريطانية وبيت التصميم الرائد في مجال الفنون الزخرفية منذ عام ١٨٧٥، في مشيرب قلب الدوحة، تواصل الشركة توسيع حضورها العالمي في حي الدوحة للتصميم.





وأضاف عادل محبوب خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليبرتي: "يشرفنا أن نشارك رؤيتنا الفنية مع مشيرب العقارية في الدوحة في مجالات الحرف اليدوية والأقمشة والتصميم الداخلي والجمال وفن العيش. وبينما تحتفل ليبرتي بمضي 150 عامًا على التزامها بتقديم تصاميم متميزة، قررنا أن نتعاون مع مشيرب العقارية لتقديم وجهة فريدة للتصميم الداخلي في الدوحة. ونحن نطمح من خلال هذا الالتزام المشترك بالفن والابتكار إلى إسعاد عملائنا القطريين وزوارنا من جميع أنحاء العالم والتعبير عن امتناننا لهم."

وسوف تضم صالة عرض ليبرتي هوم تشكيلات ليبرتي الشهيرة من الأقمشة التي تستخدم في التصاميم الداخلية والإكسسوارات المنزلية وأقمشة الأزياء في مساحة تتناغم بسلاسة مع الهوية المعمارية لمشروع مشيرب قلب الدوحة. وسوف تستعين تصاميم صالة العرض بعناصر تتماهى مع اللغة المعمارية للمشروع، مما يخلق مساحة متناغمة تحتفي بالأذواق والتصاميم البريطانية والقطرية، فيما يوفر بيئة مُنسقة تشجع على الاستكشاف والتواصل.

وتأتي هذه الشراكة في إطار مبادرة أوسع نطاقاً بين مشيرب العقارية وحي الدوحة للتصميم بهدف تعزيز الاقتصاد الإبداعي في قطر من خلال شراكات عالمية مستهدفة، وتجارب تجزئة غامرة، ودعم مستدام للصناعات الثقافية والتصميمية.

الصور المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15832b7e-503f-4db6-869f-4a6cd749e08d/ar

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/093904a5-8034-4510-9d21-73f49016c3a5/ar

pzou@msheireb.com للتواصل

Msheireb Properties Invites Global Brands to Doha Design District A Liberty Home Showroom Will Open at Msheireb Galleria this Autumn 2025, Expanding Global Design Dialogue Within Doha Design District Msheireb Properties Invites Global Brands to Doha Design District A Liberty Home Showroom Will Open at Msheireb Galleria this Autumn 2025, Expanding Global Design Dialogue Within Doha Design District

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.