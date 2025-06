PÉKIN, 01 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 24 mai, la cérémonie d’ouverture de la Beijing Art Season 2025 s’est tenue au 798 Art District, marquant officiellement le début d’un mois de célébration culturelle. Regroupant plus de 200 galeries et instituts d’art, l’événement donne le ton pour façonner le paysage artistique dynamique de Pékin. En même temps, le 798 Art Committee a été officiellement annoncé, marquant un nouveau chapitre dans le développement de 798. Avec une gamme diversifiée d’activités et un impact sur le marché projeté de plusieurs centaines de millions de yuans, cette saison artistique de niveau phénoménal vise à attirer les collectionneurs, les conservateurs et les amateurs d’art du monde entier dans la capitale.





Les invités célèbrent l’ouverture de la Beijing Art Season

Cette initiative culturelle, dont le thème central est City Resonates Through Art, est codirigée par 798 et trois plateformes majeures dans le domaine de l’art. Gallery Weekend Beijing, un projet phare né au 798, est un acteur clé de l’écosystème artistique local. ART021 BEIJING, pour la première fois au 798 cette année, apporte une énergie commerciale nouvelle dans la capitale, tandis que Beijing Dangdai Art Fair approfondit sa collaboration actuelle avec le quartier. Ensemble, ces plateformes font de 798 un centre de créativité et placent fermement Pékin sur le calendrier artistique mondial.





Gallery Weekend Beijing, ART021 BEIJING, et Beijing Dangdai Art Fair

Pendant la saison, la ville se transforme en musée à ciel ouvert. Du 798 au National Agricultural Exhibition Center et du CBD à la Beijing Cultural Bounded Area, plus de 300 expositions par des institutions de presque 20 pays s’installent en ville. Sans compter des dizaines d’événements et de forums.

Portée par l’influence internationale du 798 Art District, la Beijing Art Season transforme toute la ville en espace d’exposition, favorisant un écosystème culturel homogène qui intègre des foires d’art, des expositions, un style de vie, du commerce de détail et de l’hôtellerie. L’art s’échappe des galeries et se répand dans les rues, les cafés, les magasins et les quartiers, invitant le public à devenir participant culturel et cocréateur.

À l’avenir, le 798 Art District continuera à servir de point de repère culturel et de moteur de trafic important pour la ville, alimentant la croissance de l’écosystème artistique de Pékin et soutenant l’essor de nouvelles destinations touristiques culturelles. Avec un engagement envers des offres diversifiées et des expériences immersives, 798 souhaite devenir un modèle de la manière dont l’art contemporain peut dynamiser la vie urbaine et apporter une contribution significative à l’économie culturelle de la capitale.

