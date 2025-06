Die Kunstwelt kommt in Peking an: „Beijing Art Season“ startet im 798 Art District

BEIJING, June 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. Mai fand im 798 Art District die Eröffnungszeremonie der Beijing Art Season 2025 statt. Sie markierte den offiziellen Start eines einmonatigen Kulturfests. Die Veranstaltung, an der über 200 Galerien und Kunstinstitutionen teilnehmen, bildet den Rahmen für die Gestaltung der dynamischen Kunstlandschaft Pekings. Außerdem wurde das 798 Art Committee offiziell vorgestellt, was ein neues Kapitel in der Entwicklung des 798 einleitet. Mit einem vielfältigen Programm an Aktivitäten und einem prognostizierten Marktwert von mehreren hundert Millionen Yuan soll diese phänomenale Kunstsaison Sammler, Kuratoren und Kunstliebhaber aus aller Welt in die Hauptstadt locken.





Gäste feiern die Eröffnung der Beijing Art Season

Unter dem Motto City Resonates Through Art wird diese Kulturinitiative gemeinsam von 798 und drei großen Kunstplattformen geleitet. Gallery Weekend Beijing, ein im 798 entwickeltes Vorzeigeprojekt, ist ein wichtiger Akteur im lokalen Kunstökosystem. ART021 BEIJING feiert dieses Jahr im 798 Premiere und bringt neue kommerzielle Energie in die Hauptstadt, während die Beijing Dangdai Art Fair ihre laufende Zusammenarbeit mit dem Bezirk vertieft. Gemeinsam machen diese Plattformen 798 zu einem Zentrum der Kreativität und sichern Peking einen festen Platz im globalen Kunstkalender.





Gallery Weekend Beijing, ART021 BEIJING und Beijing Dangdai Art Fair

Während der Saison verwandelt sich die Stadt in ein Freilichtmuseum. Vom 798 und dem National Agricultural Exhibition Center bis hin zum CBD und der Beijing Cultural Bounded Area finden in der Stadt über 300 Ausstellungen von Institutionen aus fast 20 Ländern statt. Dutzende Veranstaltungen und Foren tragen zur Dynamik bei.

Angetrieben vom internationalen Einfluss des 798 Art District positioniert die Beijing Art Season die gesamte Stadt als Ausstellungsraum und fördert ein nahtloses kulturelles Ökosystem, das Kunstmessen, Ausstellungen, Lifestyle, Einzelhandel und Gastronomie integriert. Kunst ergießt sich über Galerien hinaus in Straßen, Cafés, Geschäfte und Viertel und lädt die Öffentlichkeit ein, kulturelle Teilnehmer und Mitgestalter zu werden.

Auch in Zukunft wird der 798 Art District als kulturelle Attraktion und verkehrsstarker Motor der Stadt dienen, das Wachstum des künstlerischen Ökosystems Pekings fördern und die Entstehung neuer Kulturtourismusziele unterstützen. Mit seinem Engagement für vielfältige Angebote und umfassende Erlebnisse möchte der 798 ein Modell dafür werden, wie zeitgenössische Kunst das städtische Leben beleben und einen sinnvollen Beitrag zur Kulturwirtschaft der Hauptstadt leisten kann.

