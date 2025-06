Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2025, à Regina, se terminent par la célébration des champions et championnes du Canada!

Des milliers d’élèves ont visité le lieu des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2025, au REAL District, et ont pu admirer les concurrents et les concurrentes à l’œuvre.

REGINA, Saskatchewan, 31 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Skills/Compétences Canada (SCC) a annoncé les médaillés des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2025. Cette semaine, plus de 500 élèves et apprentis, venant de tout le pays, se sont affrontés au REAL District pour remporter le titre national de champion ou championne dans plus de 40 domaines de compétition. La liste complète des médaillés est affichée sur le site Web de Skills/Compétences Canada. De plus, SCC a annoncé les membres officiels d'Équipe Canada WorldSkills 2026, qui participeront au 48e Mondial des métiers, à Shanghai, en Chine, en septembre 2026. Ils commenceront bientôt leur entraînement en vue de cette compétition prestigieuse.

Environ 250 médailles ont été décernées aux concurrents et aux concurrentes les plus talentueux dans six secteurs des métiers spécialisé et des technologies : transport, construction, fabrication et ingénierie, technologie de l'information, services et emploi. Tous ont été évalués selon des normes industrielles strictes et se sont mesurés aux meilleurs et meilleures du Canada.

Pendant les OCMT, des milliers d’élèves visiteurs, dirigeants de l'industrie, représentants de gouvernement et célébrités de secteurs industriels étaient présents pour participer à différentes activités, notamment le Salon des compétences : Démonstration des Premières Nations, des Inuits et des Métis, l'initiative Outiller l’avenir des femmes dans les métiers spécialisés et plus de 50 activités Essaie un métier et une technologie. Parmi les célébrités figuraient Sherry Holmes, entrepreneure, animatrice de télévision et passionnée de bricolage, et Arianna Dyck, Miss Rodeo Queen Agribition 2023-2024 et apprentie soudeuse; toutes les deux sont d'ardentes défenseuses de la présence des femmes dans les métiers spécialisés.

L'objectif des OCMT est d’inspirer les jeunes Canadiens et de les sensibiliser aux carrières gratifiantes et lucratives qui s'offrent à eux dans les métiers spécialisés et les technologies. Les OCMT sont la seule compétition nationale réunissant des élèves et des apprentis canadiens dans divers concours consacrés aux métiers et aux technologies.

« Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies présentent la prochaine génération de professionnels qualifiés et font découvrir les vastes possibilités offertes dans les métiers spécialisés et les technologies. Grâce à des activités pratiques, les élèves sont mieux renseignés sur différentes carrières passionnantes qui sont très demandées », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

À l’issue des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, des représentants de l’initiative Objectif avenir RBC ont remis aux gagnants de chaque province et territoire le Prix RBC du meilleur ou de la meilleure de la région d’un montant de 1 500 $. Ce prix annuel récompense des chefs de file des métiers spécialisés qui continuent leurs études et leur formation dans leur secteur. Selon le rapport de RBC, « Powering Up: Preparing Canada's skilled trades for a post-pandemic economy », le Canada fera face à une pénurie de 10 000 travailleurs qualifiés d'ici 2026.

Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) bénéficient du soutien de notre partenaire financier, le gouvernement du Canada, ainsi que de celui de nos commanditaires présentateurs : A.U. Canada, Cenovus Energy, Home Hardware et la Regina Hotel Association. L’an prochain, les OCMT se tiendront à l'Exhibition Place, à Toronto, en Ontario, les 28 et 29 mai 2026.

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national sans but lucratif qui collabore avec les employeurs, les éducateurs, les groupes syndicaux et les gouvernements afin de promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes Canadiens. Pour obtenir de plus de renseignements : www.skillscompetencescanada.com

