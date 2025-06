PFM CRYPTO lance un nouveau contrat d'extraction en nuage XRP de 2 jours pour répondre à la forte demande des investisseurs en quête de revenus à court terme.

Dans un contexte de forte hausse de la demande d'investissements en crypto monnaies à court terme, PFM CRYPTO, plateforme mondiale d'extraction de crypto monnaies en nuage, a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier contrat d'extraction en nuage XRP de 2 jours. Ce contrat est ouvert pour une durée limitée, jusqu'au 30 juin 2025, et chaque utilisateur est limité à un seul achat, offrant ainsi une nouvelle option aux investisseurs XRP souhaitant obtenir rapidement des revenus passifs.

Farington, Angleterre, 31 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte de forte hausse de la demande d'investissements en crypto monnaies à court terme, PFM CRYPTO, plateforme mondiale d'extraction de crypto monnaies en nuage, a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier contrat d'extraction en nuage XRP de 2 jours. Ce contrat est ouvert pour une durée limitée, jusqu'au 30 juin 2025, et chaque utilisateur est limité à un seul achat, offrant ainsi une nouvelle option aux investisseurs XRP souhaitant obtenir rapidement des revenus passifs.





Alors que l'écosystème XRP devient de plus en plus pratique dans les domaines des paiements et des règlements transfrontaliers, de plus en plus d'investisseurs espèrent atteindre un équilibre entre liquidité des actifs et rendements sans blocage à long terme. Selon le dernier rapport de Messari, le nombre d'adresses actives sur la chaîne XRP a augmenté de plus de 18 % au premier trimestre de 2025, et les entrées de capitaux spéculatifs à court terme ont été évidentes.

PFM CRYPTO a déclaré que le lancement de ce contrat à court terme marque la première fois que la plateforme adapte sa stratégie de minage aux investisseurs à court terme, visant à offrir une méthode de valeur ajoutée plus flexible et à faible seuil dans le contexte actuel de volatilité du marché. Parallèlement, PFM CRYPTO offre un bonus de 10 $ à durée limitée pour chaque nouvel utilisateur.

« Nous avons constaté qu'une grande partie des détenteurs de XRP recherchent des flux de trésorerie quotidiens et des rendements rapides », a déclaré le directeur des produits de PFMcrypto. « Ce nouveau contrat répond non seulement à leurs exigences de sécurité et de durabilité, mais comble également le manque de solutions de minage infonuagique flexibles sur le marché. »

Caractéristiques principales du contrat :

Le cycle de seulement 2 jours est idéal pour tester les investissements à court terme et effectuer des arbitrages rapides ;

; Un mécanisme de distribution quotidienne des revenus améliore la liquidité ;

Un mécanisme de récompense « Acheter maintenant et retourner » améliore l'efficacité de l'utilisation du capital ;

Accès au réseau mondial de plus de 20 mines d'énergie verte de PFMcrypto pour un minage durable ; Seuil d'exploitation nul, adapté aux utilisateurs novices comme expérimentés.

Contexte des tendances de l'industrie :

Au cours des dernières années, le minage de cryptomonnaie est passé d'un minage physique à fort investissement et à seuil élevé à un modèle de service infonuagique « léger et écologique ». Dans un contexte marqué par l'impact continu des normes ESG (environnement, société, gouvernance) sur le secteur des cryptomonnaies, les plateformes de minage infonuagique intégrant des énergies renouvelables gagnent en popularité auprès des investisseurs.

Le réseau de minage écologique de PFMcrypto couvre actuellement plus de 190 pays et régions à travers le monde, tous certifiés par un organisme tiers en matière d'énergie renouvelable, devenant ainsi l'une des rares plateformes de minage du secteur à atteindre une consommation d'électricité zéro carbone.

À propos de PFM CRYPTO :

Fondée en 2018 et basée au Royaume-Uni, PFM CRYPTO est une plateforme technologique spécialisée dans les services de minage infonuagique et de gestion d'actifs cryptographiques. La plateforme compte actuellement plus de 9,2 millions d'utilisateurs et continue de développer son réseau mondial de minage, s'engageant à bâtir une infrastructure de minage infonuagique de nouvelle génération « sécuritaire, transparente et respectueuse de l'environnement ».

Inscription et modalités de participation :

Ce contrat d'extraction en nuage de 2 jours est disponible sur le site officiel. Tous les utilisateurs peuvent commencer à miner immédiatement après l'achat, et les revenus sont réglés quotidiennement. PFMcrypto a indiqué que le produit ne sera disponible que pour une durée limitée, en juin 2025, et que sa reconduction dépendra des réactions du marché. Rendez-vous dès maintenant sur [ https://pfmcrypto.net ] pour obtenir une récompense de 10 $ pour les nouveaux utilisateurs.

Avertissement: Les renseignements fournis dans ce communiqué de presse ne constituent ni une sollicitation d'investissement, ni un conseil en investissement, ni un conseil financier, ni une recommandation de trading. Le minage et le jalonnement de crypto-monnaies comportent des risques et peuvent entraîner des pertes. Il est fortement recommandé de faire une vérification préalable avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.

Nom: Amelia Elspeth E-mail: info@pfmcrypto.net Titre d'emploi: Marketing Director

