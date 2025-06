Robex gibt Abschluss des Börsengangs bekannt

Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtenagenturen oder zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten

STADT QUÉBEC, May 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -erschließer Robex Resources Inc („Robex“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: RBX) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Börsengang an der Australian Securities Exchange („ASX“) mit 38.585.209 CHESS Depositary Interests („CDIs“) zu einem Ausgabepreis von jeweils 3,11 AUD (~2,73 CAD) erfolgreich abgeschlossen und dabei 120 Millionen AUD (vor Abzug damit verbundener Kosten) (das „Angebot“) eingeworben hat. Jedes CDI repräsentiert eine zugrunde liegende Stammaktie von Robex.

Das Unternehmen hat von der ASX die Genehmigung, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, zur Aufnahme von Robex in die offizielle Börsenliste und zur offiziellen Notierung seiner CDIs erhalten. Robex arbeitet mit der ASX zusammen, um die Notierungsbedingungen zu erfüllen, und es wird erwartet, dass der Handel mit den CDIs von Robex (mit dem Kürzel „RXR“) an der ASX am 5. Juni 2025 auf normaler Abrechnungsbasis aufgenommen wird. Das Angebot wurde von der TSX Venture Exchange („TSXV“) unter Vorbehalt angenommen, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSXV nach Erhalt der üblichen Abschlussunterlagen.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Entwicklung des Goldprojekts Kiniéro, zur Deckung von Finanzierungs- und Betriebskosten sowie für das Umlaufvermögen verwendet, einschließlich der teilweisen Deckung der Kosten des Angebots.

Gemäß den Bedingungen einer Zeichnungsvereinbarung zwischen Robex und den gemeinsamen Lead Managern Euroz Hartleys Limited und Canaccord Genuity (Australia) Limited (die „JLMs“), wobei SCP Resource Finance LP zum Co-Lead Manager und Blackwood Capital Pty Ltd zum Co-Manager für das Angebot ernannt wurden, wird Robex eine Barprovision in Höhe von 5,4 Millionen AUD (~4.805.460 CAD) zahlen.

Matthew Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, sagte: „Wir sind dankbar für den Abschluss unseres Börsengangs an der ASX. Dieses Vorhaben ist ein entscheidender Meilenstein für Robex Resources Inc. und für die Entwicklung des Goldprojekts Kiniéro. Wir haben die bedingte Genehmigung der ASX erhalten und arbeiten aktiv daran, die Bedingungen für die Notierung zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, den Handel unserer CDIs an der ASX aufzunehmen und die Produktion planmäßig und budgetgerecht voranzutreiben.“

Transaktion mit verbundenen Parteien

Bestimmte Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführung des Unternehmens haben an dem Angebot teilgenommen und CDIs erworben. Ihre Teilnahme stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen („MI 61-101“) dar. Solche Transaktionen sind gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den formellen Anforderungen an die Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da weder der Marktwert der an diese Parteien ausgegebenen Wertpapiere noch die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Die Teilnehmer an dem Angebot und der Umfang ihrer Beteiligung wurden erst kurz vor Abschluss des Angebots endgültig festgelegt. Dementsprechend war es nicht möglich, vor Abschluss des Angebots Einzelheiten über die Art und den Umfang der Beteiligung verbundener Parteien an dem Angebot öffentlich bekannt zu geben. Jede Transaktion mit verbundenem Unternehmen im Rahmen des Angebots wird im Folgenden beschrieben: (i) Alain William, Chief Financial Officer des Unternehmens, erwarb 16.077 CDIs zu einem Gesamtzeichnungsbetrag von 49.999,47 AUD; (ii) Gwendal Bonno, General Manager, People and Communication des Unternehmens, erwarb 96.463 CDIs zu einem Gesamtzeichnungsbetrag von 299.999,93 AUD; (iii) Howard Golden, ein Direktor des Unternehmens, erwarb direkt oder indirekt 3.215 CDIs zu einem Gesamtzeichnungsbetrag von 9.998,65 AUD; (iv) Dimitrios Felekis, Chief Development Officer des Unternehmens, erwarb 48.231 CDIs zu einem Gesamtzeichnungsbetrag von 149.998,41 AUD; (v) Clinton Bennett, Chief Operating Officer des Unternehmens, erwarb 9.646 CDIs zu einem Gesamtzeichnungsbetrag von 29.999,06 AUD; und (vi) John Dorward, ein Direktor des Unternehmens, erwarb direkt oder indirekt 25.723 CDIs zu einem Gesamtzeichnungsbetrag von 79.998,53 AUD.

Über Robex Resources Inc.

Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen mit mehreren Standorten und beträchtlichem Explorationspotenzial. Das Unternehmen setzt sich für eine sichere, diversifizierte und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit in den Einsatzländern ein, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Nampala-Mine in Mali und treibt das Kiniéro-Projekt in Guinea voran.

Robex hat das Ziel, einer der führenden mittelgroßen Goldproduzenten in Westafrika zu werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

+1 581 741-7421

E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Dies ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einem anderen Land dar. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 registriert und werden auch nicht registriert werden. Sie dürfen in den Vereinigten Staaten nur im Rahmen von Transaktionen angeboten oder verkauft werden, die von der Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten befreit sind oder diesen nicht unterliegen.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte, in dieser Pressemitteilung enthaltene, Informationen enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements („Management“) zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. „anstreben“, „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „können“, „erwägen“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „Prognose“, „anleiten“, „Hinweis“, „beabsichtigen“, „Absicht“, „wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „könnte“, „Zielsetzung“, „Chance“, „Aussicht“, „Plan“, „Potenzial“, „sollte“, „Strategie“, „Ziel“, „wird“ oder „würde“ oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, insbesondere Aussagen zu den Bedingungen des Angebots. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Aussagen zutreffend sind, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von dem Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind. Zahlreiche bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Parteien haben Annahmen und Schätzungen getroffen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder damit in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken, dass die Notierung an der ASX nicht abgeschlossen werden können, Risiken im Zusammenhang mit dem Aktienkurs und den Marktbedingungen, Risiken in Verbindung mit dem Abbau, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken, die Unsicherheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten, schwankende Metallpreise, die Möglichkeit von Projektverzögerungen oder Kostenüberschreitungen oder unerwartet hohen Betriebskosten und Aufwendungen, Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer Finanzierung, Unsicherheiten in Bezug auf das behördliche Verfahren und den Zeitplan für die Einreichung und Prüfung von Genehmigungen, die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel sowie die Faktoren, die in anderen Unterlagen, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat (einsehbar unter www.sedarplus.ca), offengelegt sind.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.