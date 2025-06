La Corporation Trans Mountain annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2025

CALGARY, Alberta, 30 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- la Corporation Trans Mountain (la « CTM » ou la « société ») a publié ses états financiers et le rapport de la direction qui s’y rattache pour le trimestre clos le 31 mars 2025. Les résultats financiers de la société sont aussi inclus dans les états financiers trimestriels consolidés de la Corporation de développement des investissements du Canada (« CDEV »).

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») ajusté rend compte de la performance des activités de base de la CTM. Les produits et le BAIIA ajusté ont considérablement augmenté à la suite de la mise en exploitation commerciale du réseau élargi le 1er mai 2024.

Faits saillants financiers :

BAIIA : Pour le trimestre clos le 31 mars 2025, le BAIIA ajusté a augmenté de 532 M$ pour s’établir à 568 M$, comparativement à 36 M$ pour la même période de l’exercice précédent.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2025, le BAIIA ajusté a augmenté de 532 M$ pour s’établir à 568 M$, comparativement à 36 M$ pour la même période de l’exercice précédent. Structure du capital : En décembre 2024, Financière TMP Canada Ltée, l’entité qui détient l’investissement du gouvernement du Canada dans la CTM, a fourni des fonds pour rembourser 17,9 G$ de dette envers des tiers garantie. Le refinancement s’est traduit par une diminution du coût financier pour la société, ce qui permet de disposer de fonds supplémentaires pour optimiser le réseau, croître, rembourser la dette ou augmenter les rendements pour son actionnaire.

: En décembre 2024, Financière TMP Canada Ltée, l’entité qui détient l’investissement du gouvernement du Canada dans la CTM, a fourni des fonds pour rembourser 17,9 G$ de dette envers des tiers garantie. Le refinancement s’est traduit par une diminution du coût financier pour la société, ce qui permet de disposer de fonds supplémentaires pour optimiser le réseau, croître, rembourser la dette ou augmenter les rendements pour son actionnaire. Rendement du capital : Au cours du premier trimestre, un total de 311 M$ a été versé à Financière TMP Canada Ltée, soit 148 M$ en paiements d’intérêts et 163 M$ en dividendes en espèces. Ces distributions devraient augmenter de manière importante en 2026 et au cours des années subséquentes.



Faits saillants opérationnels :

Débit : Au premier trimestre, le débit moyen sur la conduite principale du réseau élargi était d’environ 757 000 barils par jour (b/j), dont 445 000 b/j vers le terminal maritime Westridge et 227 000 b/j vers l’État de Washington par le pipeline Puget Sound et 85 000 b/j vers les points de livraison en Colombie-Britannique.

Au premier trimestre, le débit moyen sur la conduite principale du réseau élargi était d’environ 757 000 barils par jour (b/j), dont 445 000 b/j vers le terminal maritime Westridge et 227 000 b/j vers l’État de Washington par le pipeline Puget Sound et 85 000 b/j vers les points de livraison en Colombie-Britannique. Trafic maritime : Pour le trimestre clos le 31 mars 2025, 74 navires ont été chargés au terminal maritime Westridge, dont 29 navires en mars, ce qui représente un nouveau record pour l’exploitation du réseau élargi. Depuis la mise en exploitation commerciale du réseau élargi le 1 er mai 2024, la CTM a chargé 266 navires au terminal. D’après l’information fournie par des tiers, les navires avaient généralement pour destination la côte ouest des États-Unis et l’Asie.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2025, 74 navires ont été chargés au terminal maritime Westridge, dont 29 navires en mars, ce qui représente un nouveau record pour l’exploitation du réseau élargi. Depuis la mise en exploitation commerciale du réseau élargi le 1 mai 2024, la CTM a chargé 266 navires au terminal. D’après l’information fournie par des tiers, les navires avaient généralement pour destination la côte ouest des États-Unis et l’Asie. Performance en matière de chargement : La performance en matière de chargement demeure vigoureuse. Au cours du trimestre, environ 90 % des navires ont été chargés à temps, les retards survenus étant attribuables à des facteurs liés à leurs exploitants.



Depuis la mise en exploitation commerciale du réseau élargi, toutes les livraisons sont assujetties aux tarifs et aux droits du réseau élargi. Les produits faisant l’objet d’engagements sur 15 et 20 ans aux termes de contrats de services de transport, qui représentent environ 80 % de la capacité du réseau élargi, ont entraîné une augmentation importante des volumes transportés, des produits des activités ordinaires et du BAIIA ajusté.

La CTM a présenté un résultat net de 148 M$ au premier trimestre de 2025, comparativement à 158 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Alors que le BAIIA ajusté rend compte des résultats des activités de base de la société, le résultat net tient compte de la dotation aux amortissements et des incidences importantes du financement du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (le « PARTM »), plus particulièrement de la composante liée au coût des capitaux propres de la provision pour les fonds utilisés pendant la construction (« PFUPC »), des charges d’intérêts et des coûts de financement par emprunt incorporés.

Bien que le résultat net ait diminué de 10 M$ d’un exercice à l’autre, les facteurs sous-jacents ont considérablement changé. Les charges d’intérêts avant les coûts de financement par emprunt incorporés ont été sensiblement inférieures, reflétant la recapitalisation du bilan de la CTM en décembre 2024. Toutefois, ces économies ont été contrebalancées par l’accroissement de la dotation aux amortissements et la cessation de la composante liée au coût des capitaux propres de la PFUPC et des coûts de financement par emprunt incorporés pour le PARTM à la suite de la mise en exploitation commerciale du réseau élargi.

Commentaires du chef de la direction

« Trans Mountain est en train de démontrer sa valeur stratégique pour l’économie canadienne, a déclaré Mark Maki, chef de la direction de la Corporation Trans Mountain. Notre équipe demeure concentrée sur la sécurité et la fiabilité des activités alors que nous achevons une première année d’exploitation du réseau élargi. Notre réseau élargi a généré une forte valeur pour les producteurs d’énergie du Canada et pour l’ensemble des Canadiens. Cette infrastructure essentielle ouvre de nouveaux marchés mondiaux pour l’énergie canadienne, réduit la dépendance à l’égard du seul marché américain et garantit des avantages économiques à long terme pour les Canadiens. Ces résultats reflètent le travail assidu et le dévouement de notre équipe, ainsi que son engagement en faveur de la sécurité et son esprit de collaboration, a-t-il ajouté.

« Pour le trimestre clos le 31 mars de 2025, le différentiel entre le West Texas Intermediate et le Western Canadian Select s’est établi en moyenne à 13 $ US le baril, soit 4 $ US le baril de moins que la moyenne de 17 $ US le baril au premier trimestre de 2024. Bien que le différentiel n’influence pas directement la performance opérationnelle ou financière de la CTM, la mise en exploitation du réseau élargi a permis d’accroître les options en matière de sortie du marché et d’améliorer les prix du pétrole pour les producteurs canadiens dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien », a conclu M. Maki.

Pour consulter les états financiers et le rapport de gestion dans leur intégralité, cliquez ici. Le rapport trimestriel de la CDEV est disponible ici.

À venir

Audience sur les droits : La CTM continue d’exercer ses activités dans le cadre d’une structure de droits provisoires examinée par la Régie de l’énergie du Canada (la « Régie »). Le 30 novembre 2023, la Régie a approuvé les droits provisoires préliminaires pour le réseau élargi, qui demeurent en vigueur à ce jour. Selon le calendrier actuel des audiences de la Régie, les plaidoiries finales sont prévues pour la fin de 2025.

Opportunités d’optimisation : Trans Mountain étudie des projets d’optimisation à court et à long terme visant à accroître la capacité du pipeline de 200 000 b/j à 300 000 b/j. Les solutions éventuelles peuvent inclure l’utilisation d’agents réducteurs de friction pour augmenter l’efficacité du débit, ainsi que d’autres améliorations opérationnelles visant à rehausser les capacités du réseau.

Information prospective

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (l’« information prospective »). L’information prospective ne constitue pas des faits historiques, mais représente plutôt les attentes actuelles de la CTM concernant les résultats d’exploitation futurs et d’autres événements futurs relatifs à la CTM, dont beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertains et hors du contrôle de la CTM. L’ information prospective peut se reconnaître à l’emploi de termes ou d’expressions tels que « projeter », « pouvoir », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention », « planifier », « chercher à », « viser », « potentiel », « devrait », « serait » et d’autres termes ou expressions similaires. L’information prospective contenue dans le présent communiqué comprend, sans toutefois s’y limiter, les attentes concernant les distributions futures, les utilisations potentielles des fonds résultant de la baisse du coût financier, le calendrier prévu pour les arguments finaux de l’audience en cours à la Régie, les projets d’optimisation potentiels et l’augmentation prévue de la capacité des pipelines résultant de ces projets, l’ouverture des marchés mondiaux à l’énergie canadienne et les avantages économiques à long terme résultant de l’infrastructure de CTM. Les résultats réels pourraient différer de façon importante de ceux prévus dans le cadre de l’information prospective. L’information prospective contenue dans le présent communiqué repose sur certaines hypothèses formulées par la CTM concernant, entre autres : les conditions du marché, la conjoncture économique, les politiques gouvernementales en vigueur, les lois et les règlements en matière fiscale et environnementale, les taux d’inflation et les prix des produits de base, la demande future d’espace dans les réseaux de pipelines de la CTM, les taux d’intérêt, d’imposition et de change, ainsi que les flux de trésorerie prévus et la disponibilité des fonds. Bien que la CTM estime que les hypothèses et autres facteurs reflétés dans l’information prospective sont raisonnables à la date des présentes, il n’y a aucune garantie que ces hypothèses et facteurs se révéleront corrects; par conséquent, l’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future. L’information prospective est soumise à un certain nombre de risques et d’incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient entraîner des différences importantes entre les événements ou les résultats réels, y compris, sans toutefois s’y limiter : le contexte et les décisions réglementaires, y compris l’issue des audiences réglementaires, l’offre disponible et le prix des produits énergétiques, la capacité de la CTM à mettre en œuvre avec succès ses priorités stratégiques, les résultats d’exploitation des pipelines de la CTM et des actifs connexes, les résultats et le risque de crédit des contreparties de la CTM, le contexte géopolitique, les mesures prises par les autorités gouvernementales ou réglementaires, les modifications des lois, la survenance d’événements inattendus tels que des incendies et des conditions météorologiques extrêmes, les cyberattaques et d’autres accidents ou événements similaires, ainsi qu’une conjoncture économique ou des conditions de marché défavorables, de même que d’autres facteurs de risque, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la CTM. La liste des hypothèses et des facteurs de risque qui précède ne doit pas être considérée comme exhaustive. L’information prospective contenue dans le présent communiqué n’est valable qu’à la date des présentes. La CTM ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement l’information prospective contenue dans les présentes, sauf si les lois applicables l’exigent. Toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué est énoncée sous réserve de la présente mise en garde.

Mesures conformes et non conformes aux PCGR

Nous avons recours à certaines mesures financières qui n’ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR des États-Unis, car nous croyons qu’elles permettent à la direction de mieux évaluer nos résultats d’exploitation et comparer les résultats d’une période à l’autre. Ces mesures sont appelées mesures non conformes aux PCGR, et elles peuvent différer des mesures fournies par d’autres entités. Les mesures non conformes aux PCGR dont il est question ci-dessus ne doivent pas être considérées comme un substitut aux produits, au résultat net, au résultat d’exploitation ou aux autres mesures du référentiel comptable des États-Unis, ni comme plus significatives que ceux-ci. Le BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement et composante liée au coût des capitaux propres de la PFUPC) est une mesure non conforme aux PCGR que nous utilisons pour évaluer la performance de nos activités d’exploitation, calculée à partir de la mesure la plus directement comparable à la mesure conforme aux PCGR des États-Unis, soit le résultat d’exploitation, abstraction faite de l’incidence des décisions de financement, de l’amortissement sans effet sur la trésorerie et de la composante liée au coût des capitaux propres de la PFUPC sans effet sur la trésorerie.

La PFUPC (provision pour les fonds utilisés pendant la construction) est un montant qui est comptabilisé conformément aux PCGR des États-Unis par les entités à tarif réglementé afin de refléter le rendement du capital investi (capitaux propres et capitaux empruntés) dans les travaux de construction en cours.

À propos de Trans Mountain

La Corporation Trans Mountain (collectivement avec ses filiales en propriété exclusive, « Trans Mountain ») exploite le seul réseau pipelinier du Canada transportant des produits pétroliers vers la côte Ouest. Trans Mountain est une entité en propriété exclusive de Financière TMP Canada Ltée, laquelle est une filiale de la Corporation de développement des investissements du Canada (« CDEV »), l’entité qui détient l’investissement du gouvernement du Canada dans la CTM . Nous avons la capacité nominale de livrer 890 000 barils de produits pétroliers chaque jour par l’entremise d’un réseau pipelinier de plus de 1 180 kilomètres en Alberta et en Colombie-Britannique, ainsi que de 111 kilomètres dans l’État de Washington. Trans Mountain exploite également des installations de chargement à la fine pointe de la technologie, le terminal maritime de Westridge, où trois postes d’amarrage offrent un accès maritime au marché mondial. En tant que société d’État fédérale, Trans Mountain continue de s’appuyer sur plus de 70 ans d’expérience afin d’assurer l’excellence en matière d’exploitation et de sécurité par l’entremise de son réseau d’oléoducs de pétrole brut. Pour en savoir plus, visitez-nous à l’adresse www.transmountain.com.

