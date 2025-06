「香港盛夏派對」召集世界好友齊集香港   玩盡各式精彩慶典

連串活動遍布全城 繽紛夏日驚喜不停

HONG KONG, May 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港誠邀全球旅客於今個夏天投入「香港盛夏派對」全城慶典,透過一系列限定體驗、狂歡派對與歷險活動,全面領略繽紛多彩的季節魅力。從主題樂園派對、離島探索,到熱血體育盛事、人氣展會,「香港盛夏派對」匯集包羅萬有的消閒娛樂體驗,讓一眾旅客盡情暢享獨一無二的香港夏日歡樂時光。

全球粉絲齊聚主題樂園 慶祝派對精采不斷

香港迪士尼樂園度假區將由6月28日起展開為期一年的20周年奇妙派對慶祝活動。三項必玩的全新娛樂體驗,包括周年限定城堡演出、樂園史上最大型的巡遊表演,以及歷來最盛大的夜間匯演,將打造由日到夜的奇妙派對。迪士尼魔法與驚喜當然不止於此,超過80款20周年主題美食及飲品、300多款亮眼派對造型必備的獨家商品必讓大家眼前一亮!粉絲還可以透過「香港迪士尼處處拍」手機應用程式免費換領派對紀念數碼相片,記載歡樂時刻。

香港迪士尼亦與旅發局合作,推出樂園限定明信片換領活動,迪士尼粉絲於旅發局專頁登記後,於香港迪士尼樂園商品店消費滿$100港元即有機會獲贈樂園限定明信片乙張(數量有限,送完即止),明信片可於園內郵筒免費寄出,將香港迪士尼奇妙派對的歡樂寄送至世界各地的家人朋友,夏日奇妙加倍。

來香港迪士尼樂園參加20周年奇妙派對,領取限定明信片,將快樂寄回家

另一主題景點海洋公園同樣為粉絲準備連串驚喜,消暑盛事「夏水禮2025」蓄勢待發!爲慶祝大熊貓龍鳳胎寶寶「加加」及「得得」一歲生日,由7月5日至8月24日期間,公園將推出六隻換上鮮豔夏日造型的大熊貓角色裝置,勢必成為一眾熊貓迷的最愛打卡熱點。海洋公園亦特別爲海外熊貓粉絲推出入場門票及酒店優惠,包括首次登場夏日限定的「雙園套票」,一次過玩盡水陸兩個園區。入場旅客更有機會獲得限量夏日福袋,內含特色大熊貓行李牌及公園優惠券等禮遇,專享加倍喜悅。

其他「夏水禮2025」的精采節目包括水槍大戰區、巨型波波池及兒童嬉水專區!入夜後,海洋公園水上樂園將上演水花四濺的舞動派對,由現場DJ在壯闊海景前放送強勁節拍,掀動夏日高潮。

足球狂熱席捲全港

於7月底展開的「香港足球盛會2025」雲集世界四大頂尖足球會——利物浦、AC米蘭、阿仙奴及熱刺,在全新啟德主場館決一高下。足球迷將可分別見證兩場矚目賽事,首場為7月26日舉行的利物浦對AC米蘭;次場於7月31日舉行的阿仙奴對熱刺,更是史上首場於英國境外上演的北倫敦打吡。

此外,賽前的公開訓練為球迷提供難能可貴的機會,在啟德主場館近距離觀看利物浦(7月24日)、熱刺(7月29日)及阿仙奴(7月30日)球員備戰;AC米蘭的公開訓練將於7月25日在香港大球場舉辦。更多球會活動和節目詳情將於稍後公佈,球迷們敬請密切留意。

專為C朗拿度忠粉而設的 CR7® LIFE 香港博物館 將首度登陸亞洲,於7月7日起在K11 MUSEA盛大開幕。博物館內球迷可以近距離看到傳奇球員C朗的冠軍獎盃、獎項及球鞋等,館內還有高科技互動展覽讓球迷了解C朗的生活和職業生涯成就,更有官方CR7® LIFE商品店。此獨一無二的展覽將全方位呈現C朗眼中的足球世界,為擁躉帶來前所未有的體驗。





戶外活動發燒友的盛夏之選 :島嶼探秘與海洋歷險

香港的離島之旅遠不止於陽光與海灘,更是一場探索自然奇觀與豐富海洋生態的獨特體驗。6月至8月期間,旅發局推出訪港旅客專屬的「R2G西貢火山岩園區海路漫遊」,帶領大自然愛好者遨遊象鼻洞等壯麗海岸地貌。海路遊逢星期二、六及日提供每日三班英語及普通話導覽服務,從西貢碼頭出發前往,展開兩小時的愜意海上之旅。

「R2G西貢火山岩園區海路漫遊」詳情

日期: 6月至8月(逢周二、六及日) 班次: 每日3班(上午9時、中午12時、下午3時) 航程: 西貢碼頭 > 橋咀洲(登岸約30分鐘) > 吊鐘洲 > 火石洲 > 破邊洲 > 象鼻洞 > 西貢碼頭(全程約2小時) 導賞語言: 英文、普通話 團費: 每人港幣 380 元(大小同價) 報名方法: https://m.ctrip.com/webapp/tnt/detail?productId=92723760

若想更深入探索海洋奧秘的旅客,不妨報名參加世界自然(香港)基金會海下灣海洋生物中心舉辦的「珊瑚探索」活動。參加者可登上玻璃底船漫遊位於新界東北部的海下灣海岸公園,觀賞色彩斑斕的珊瑚礁,同時了解本地珊瑚修復工作的進展,探討蓬勃的香港海底生態。

「珊瑚探索」詳情

日期: 7月至9月 活動: 香港海洋生態及海下灣海岸公園簡介

認識海下灣珊瑚群落

乘坐玻璃底船觀賞賞珊瑚(5歲或以上)

參觀珊瑚育養設施 * 提供穿梭巴士往返西貢及海下灣 導賞語言: 英文、普通話 團費: 每人港幣 360 元(大小同價) 報名方法: https://www.wwf.org.hk/oceans/booking/

必到夏日展會 書迷與動漫迷的年度盛事

今年夏天,書迷們切勿錯過在灣仔香港會議展覽中心舉行的兩大焦點盛事。其中,匯聚出版商、作家與讀者,推廣閱讀文化的年度盛事 – 香港書展,將於 7 月 16 日至 22 日載譽歸來。今年以「飲食文化 • 未來生活」為年度主題,涵蓋世界各地知名作家的講座、多元文化活動及焦點展區「世界文化藝術廊」,與大眾從香港閱讀世界。

緊接其後的是7月25至29日舉行的香港動漫電玩節,這場為期五天的流行文化盛會將匯聚動畫、漫畫、電玩、動漫周邊產品與cosplay等豐富元素。無論是資深動漫迷還是電玩新手,都會在這個活力澎湃的展會上找到無窮樂趣。2025香港動漫節設旅客快速通道(1B入口),供持有有效旅行證件的國際遊客以正常票價通行。

更多活動與優惠今夏在港熾熱登場

與此同時,城中酒店及「優質旅遊服務」計劃認可商戶也支持旅發局的「香港盛夏派對」主題推廣,由6月23日起為旅客及市民送上超過100項夏日餐飲消費優惠,當中包括逾20項買一送一優惠,涵蓋糖水飲品、消暑飲品、酒店下午茶、酒店自助餐等。

多個景點及交通工具營運商亦會向訪港旅客提供旅遊產品禮遇及折扣優惠,例如免費山頂纜車來回車票連凌霄閣摩天台428入場套票、以優惠價港幣100元乘搭水上的士維港遊等。更多詳情稍後公布。

準備好迎接無與倫比的夏日假期了嗎?立即登入「香港盛夏派對」專屬網頁,閱覽不同盛夏活動詳情及實用資訊。Discover Hong Kong 一站式旅遊資訊平台首頁已換上新裝,以年表形式按月份展示全年精彩焦點盛事。全年盛事年表專頁更提供搜尋、標籤功能,讓旅客市民因應盛事類型、舉辦場地按圖索驥,及早規劃行程。專頁同時設有香港演唱會一覽,網羅本地大型演唱會最新詳情,提供一站式體驗。

媒體查詢:

李蕙均小姐

電話:2807 6578

電郵:annice.li@hktb.com 林皓兒小姐

電話:2807 6209

電郵:claris.lam@hktb.com

