โตเกียว, 29 พฤษภาคม 2025 – ใกล้ถึงกำหนดการประชุมสุดยอด G7 ที่แคนาดา ญี่ปุ่นเร่งเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ หวังพลิกวิกฤตความขัดแย้งด้านภาษีศุลกากรให้กลายเป็นโอกาสความร่วมมือทวิภาคีอย่างลึกซึ้ง ท่ามกลางภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตของญี่ปุ่นจึงกลายเป็นจุดสนใจสำคัญในการประชุมพหุภาคีครั้งนี้

“ภาวะเงินเฟ้อของญี่ปุ่นและความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ สะท้อนถึงการปรับทิศทางนโยบายเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง ขณะที่โตเกียวมุ่งหาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในเวที G7 นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานระยะยาวในสภาพเศรษฐกิจโลกที่กำลังเข้าสู่ความหลากหลายของขั้วอำนาจมากขึ้น” เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว

ฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับท่าทีต่อกรณีพิพาทด้านภาษีศุลกากรกับสหรัฐฯ จากความกังวลเป็นการเจรจาเชิงรุก นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ซึ่งเคยระบุว่าภาษีนำเข้าสินค้ารถยนต์จากญี่ปุ่นในอัตรา 25% เป็น “วิกฤตระดับชาติ” บัดนี้ได้เปลี่ยนมาใช้ถ้อยคำที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลัก ขณะนี้ เรียวเซ อาคาซาวะ หัวหน้าคณะเจรจาการค้าของญี่ปุ่น เดินทางกลับจากกรุงวอชิงตัน และได้รายงานการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าประกาศความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการประชุม G7 ช่วงกลางเดือนมิถุนายน

ในวาระการประชุม G7 ญี่ปุ่นเสนอขยายความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในด้านการต่อเรือ การเดินเรือในเขตอาร์กติก และการซ่อมบำรุงเรือรบ ข้อเสนอนี้สะท้อนเป้าหมายของโตเกียวในการแปลงวิกฤตการค้าเฉพาะหน้าให้กลายเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจในระยะยาว

นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาการประชุมครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณความก้าวหน้าทางการทูตและการประสานนโยบายของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ บทบาทของญี่ปุ่นในฐานะคู่ค้าสำคัญและผู้สนับสนุนความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกได้รับความสำคัญเพิ่มขึ้น ท่ามกลางกระแสกีดกันทางการค้าและความไม่แน่นอนด้านการคลังที่ทวีความรุนแรงทั่วโลก



แรงกดดันภายในประเทศเร่งความจำเป็นต้องคว้าแต้มต่อจากเวทีต่างประเทศ

แม้ญี่ปุ่นจะเดินหน้าแสวงหาความร่วมมือจากต่างชาติในการประชุม G7 แต่ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงรุมเร้า ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นระบุว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของผู้บริโภคในเดือนเมษายนพุ่งขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเร่งตัวเร็วที่สุดในรอบกว่าสองปี โดยเฉพาะราคาสินค้าอาหารที่พุ่งขึ้นถึง 7.0% ขณะที่ราคาข้าวพุ่งขึ้นเกือบ 99% เมื่อเทียบรายปี ถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 50 ปี

ภาวะเงินเฟ้อดังกล่าวทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบาก แม้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็น 0.5% ตั้งแต่เดือนมกราคม และคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนพฤษภาคม แต่ BOJ ยังคงต้องพยายามควบคุมราคาสินค้าไม่ให้พุ่งสูง ขณะเดียวกันก็ต้องประคับประคองเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากแรงเสียดทานทางการค้า

ตลาดการเงินตอบสนองทันทีต่อข้อมูลเงินเฟ้อ โดยค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คู่สกุลเงิน USD/JPY ลดลงต่ำกว่า 144.00 และใกล้แตะระดับ 143.00 ในการซื้อขายล่าสุด

