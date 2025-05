ビットゲット (Bitget)、BGUSDを通じてリアルワールドアセット分野に進出し、日次利回りと高い流動性を提供

セーシェル共和国ビクトリア発, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、資本効率の向上と世界中のユーザーにパッシブインカムの機会を提供することを目的とした、利回り付き安定資産証書BGUSDのローンチを発表した。 BGUSDは、ビットゲットプラットフォームの取引および資産運用インフラに完全に統合されており、リアルワールドアセットに裏付けられた多面的なユーティリティ層を提供する。 BGUSDは、1対1の比率でUSDCと交換可能であり、USDCまたはUSDTで取得することができる。 BGUSDを保有することで、ユーザーは年率4%から始まる利回りを得ることができ、日々の最小保有残高に基づいて日次でスポットアカウントに利息が付与される。 ローンチ後最初の30日間は、プロモーションとして年利換算利回り (APY) 5%が適用される。

この資産は、格付の高いマネーマーケットファンドやトークン化された米国債商品を含む、ティア1のトークン化リアルワールドアセットによる分散型バスケットから利回りを得ている。 この堅実な利回り構造は、分散された資産配分、機関投資家水準のインフラ、そしてスーパーステート (Superstate)(そのトークン化米国債ファンドUSTBを通じたもの) を含む複数の主要なトークン化サービスプロバイダーとの提携によって支えられている。

「ビットゲットでは、クリプトネイティブなコミュニティ、機関投資家、あるいは伝統的金融出身の方々であれ、ユーザーのニーズを最優先に考えるという姿勢を常に貫いてきました。 BGUSDにより、暗号資産の透明性と革新性、そしてリアルワールドアセットに見られる安定性と利回りの機会という、双方の長所を融合したソリューションを提供します。 BGUSDを通じて、パッシブインカムを解放し、利回りの獲得をステーブルコインを保有するのと同じくらいシームレスに実現できるようにしました。 今回のローンチは、伝統的金融の強みとWeb3の機動力を結びつける新たな一歩に過ぎません」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

この構造により、BGUSDはプラットフォーム内における安全かつ利回りを生む選択肢として位置づけられ、暗号資産市場の変動リスクを最小限に抑えつつ、償還オプションを通じて完全な流動性を維持する。 ユーザーは、ビットゲットのリザーブプールから即時に処理される即時償還か、標準償還として3営業日以内に決済されるオプションを選択できる。 購入口数および償還にかかる手数料は一律0.1%に設定されている。

BGUSDは、単なる資産保全の手段ではなく、積極的な活用を前提に設計されており、ビットゲットの広範なエコシステムを完全にサポートしている。 これは、貸出担保、先物取引の証拠金、Launchpool、PoolXなどに利用可能である。 この資産のあらゆるシナリオへの対応力は、資本の維持・活用を促進し、安定的かつリスク調整されたリターンの創出を目指すプラットフォームレベルの戦略を支えている。 自己管理型の資産配分と、信頼性の高い金融機関との提携を通じて、本商品は分散性を確保し、集中リスクの軽減を実現している。 BGUSDは、伝統的金融商品とオンチェーンでのアクセス性を結びつけることで、既存の選択肢とは一線を画す堅牢なソリューションを提供し、安定したリターンと完全な透明性を両立させている。

BGUSDについて詳しくは、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu)(レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、当社の利用規約を参照されたい。

