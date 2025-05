Bitget מתרחבת לנכסים בעולם האמיתי עם BGUSD, ומציעה תשואות יומיות ונזילות גבוהה

ויקטוריה, איי סיישל, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הכריזה על השקת BGUSD, נכס יציב מאושר נושאת תשואה שנועדה לשפר את יעילות ההון ולספק הזדמנויות הכנסה פסיבית למשתמשים ברחבי העולם. BGUSD שולב במלואו בתשתית המסחר וניהול העושר של הפלטפורמה, ומציע שכבת שירות רב-גונית המגובה בנכסים אמיתיים. ניתן להמיר את BGUSD תמורת USDC ביחס של 1:1 וניתן להירשם אליו כמנוי על ידי שימוש ב-USDC או USDT. החזקת BGUSD מספקת למשתמשים תשואה שנתית שמתחילה ב-4%, ומועברת לחשבון הספוט מדי יום בהתבסס על היתרה היומית המינימלית שלהם. בנוסף, במשך 30 הימים הראשונים לאחר ההשקה, יתווסף לסכום, כקידום, תשואה שנתית מותאמת בגובה של 5%.

התשואה של הנכס מבוססת על סל מגוון של טוקניזציה על נכסים אמיתיים בנדבך 1, כולל קרנות שוק הון בדירוג גבוה וטוקניזציה של מוצרי אג"ח של ממשלת ארצות הברית. מבנה משטר התשואה הזה נתמך בהקצאת נכסים מגוונת, תשתית בדירוג מוסדי ושיתופי פעולה עם מספר ספקי שירותי טוקניזציה מובילים, כולל Superstate (באמצעות הטוקניזציה שלהם לקרן האוצר USTB).

"ב-Bitget, המשימה שלנו תמיד הייתה לתת עדיפות לצרכי המשתמשים שלנו - בין אם הם מגיעים מהקהילה הקריפטוגרפית הטבעית, מחוגים מוסדיים או מתחום הפיננסים המסורתי. עם BGUSD אנו מספקים פתרון שמגשר בין הטוב שבשני העולמות: השקיפות והחדשנות של הקריפטוגרפיה עם היציבות והתשואה שמוצאים באופן מסורתי בנכסי עולם אמיתי. בנינו את BGUSD כדי לאפשר הכנסה פסיבית ולהפוך את יצירת התשואה לחלקה כמו בעת אחזקה של מטבע יציב. השקה זו היא צעד חדש באופן שבו אנו מחברים את נקודות החוזק של השוק הפיננסי המסורתי עם הגמישות של Web3 - וזו רק ההתחלה", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen) , מנכ"לית Bitget.

מבנה זה מציב את BGUSD כחלופה בטוחה ומייצרת תשואה בתוך הפלטפורמה, תוך צמצום החשיפה לתנודתיות בשוק הקריפטוגרפיה ותוך שמירה על נזילות מלאה באמצעות אפשרויות מימוש. משתמשים יכולים לבחור בין מימוש מיידי, המבוצע ממאגר הרזרבות של Bitget, או מימוש סטנדרטי עם סליקה תוך שלושה ימי עסקים. דמי המנוי ודמי המימוש יעמדו באופן קבוע על 0.1%.

יותר מכלי לשימור, BGUSD בנוי לפריסה פעילה ותומך באופן מלא במערכת האקולוגית הרחבה יותר של Bitget. זה יכול לשמש כבטוחות להלוואות, מרווח חוזים עתידיים, Launchpool ו-PoolX. השימושיות המלאה של הנכס בתרחיש תורמת לשימור הון משופר ותומכת באסטרטגיות ברמת הפלטפורמה שמטרתן לייצר תשואות יציבות ומותאמות סיכון. באמצעות הקצאה בניהול עצמי ושיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים בעלי מוניטין, המוצר מבטיח גיוון ומפחית את סיכון הריכוזיות. על ידי גישור בין מכשירים פיננסיים מסורתיים לנגישות על השרשרת, BGUSD מספקת פתרון גמיש בניגוד להיצע הקיים, המשלב תשואות יציבות עם שקיפות מלאה.

למידע נוסף על BGUSD, בקרו כאן.

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM.

