Bitget élargit son offre d’actifs réels avec le BGUSD, qui génère des rendements quotidiens et une grande liquidité

VICTORIA, Seychelles, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a annoncé le lancement de BGUSD, un certificat d’actif stable porteur de rendement conçu pour optimiser l’efficacité du capital et offrir des opportunités de revenus passifs aux utilisateurs du monde entier. Le BGUSD est entièrement intégré dans l’infrastructure de trading et de gestion de patrimoine de la plateforme, et offre une couche utilitaire polyvalente soutenue par des actifs réels. Le BGUSD peut être échangé contre de l’USDC selon un ratio de 1:1 et peut être acquis avec de l’USDC ou de l’USDT. Les détenteurs de BGUSD bénéficient d’un rendement annualisé initial de 4 %, crédité quotidiennement sur leurs comptes au comptant sur la base de leur solde quotidien minimum. Un taux de rendement annuel promotionnel de 5 % sera appliqué pendant les 30 premiers jours suivant le lancement.

L’actif tire son rendement d’un ensemble diversifié d’actifs réels tokenisés de niveau 1, y compris des fonds du marché monétaire de haute qualité et des instruments du Trésor américain tokenisés. Cette structure de rendement structurée est appuyée par une allocation d’actifs diversifiée, une infrastructure de qualité institutionnelle et des partenariats avec de multiples fournisseurs de services de tokenisation de premier plan, notamment Superstate (via leur fonds de trésorerie tokenisé USTB).

« Bitget a toujours eu pour mission de donner la priorité aux besoins de ses utilisateurs, qu’ils soient issus de la communauté native des cryptomonnaies, des cercles institutionnels ou du monde de la finance traditionnelle. La solution BGUSD permet de combiner plusieurs avantages : à la fois la transparence et le caractère innovant des cryptomonnaies, mais aussi la stabilité et les opportunités de rendement que l’on trouve traditionnellement chez les actifs réels. Nous avons construit BGUSD pour dégager des revenus passifs et rendre la génération de rendement aussi transparente que la détention d’un stablecoin. Ce lancement marque une nouvelle étape dans la manière dont nous associons les forces de la finance traditionnelle à l’agilité du Web3 — et ce n’est qu’un début », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Cette structure place le BGUSD comme une alternative sûre et génératrice de rendement au sein de la plateforme, minimisant l’exposition à la volatilité du marché des cryptomonnaies tout en maintenant une liquidité totale grâce aux options de rachats. Les utilisateurs peuvent opter pour des rachats instantanés, effectués à partir du fonds de réserve de Bitget, ou pour des rachats standard avec un règlement dans les trois jours ouvrables. Les commissions de souscription et de rachat sont fixées à 0,1 %.

Plus qu’un outil de préservation, BGUSD vise un déploiement actif et contribue pleinement à l’écosystème élargi de Bitget. Il peut être utilisé comme garantie de prêt, marge sur contrat à terme, Launchpool et PoolX. La possibilité d’utiliser cet actif dans le cadre de scénarios complets favorise la rétention du capital et renforce les stratégies de plateforme visant à générer des rendements stables et adaptés au risque. Grâce à une allocation autogérée et à des collaborations avec des institutions financières réputées, le produit assure la diversification et atténue le risque de concentration. En faisant le lien entre les instruments financiers traditionnels et l’accessibilité à la chaîne, le BGUSD incarne une solution résiliente par rapport aux offres actuelles, associant des rendements stables à une transparence totale.

