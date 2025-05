Bitget amplía su oferta en activos del mundo real con el BGUSD, que ofrece rendimientos diarios y gran liquidez

VICTORIA, Seychelles, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, ha anunciado el lanzamiento del BGUSD, un certificado de activos estable y rentable diseñado para aumentar la eficiencia del capital y proporcionarles oportunidades de ingresos pasivos a los usuarios de todo el mundo. El BGUSD está totalmente integrado a la infraestructura de operaciones y administración patrimonial de la plataforma, y ofrece una capa de utilidad multifacética respaldada por activos del mundo real. El BGUSD puede canjearse por el USDC en una relación de 1:1 y puede suscribirse usando el USDC o el USDT. La tenencia de BGUSD les proporciona a los usuarios un rendimiento anual a partir del 4 %, abonado diariamente a sus cuentas al contado según su saldo diario mínimo. Durante los primeros 30 días después del lanzamiento, se aplicará un porcentaje de rendimiento anual (APY, por sus siglas en inglés) promocional del 5 %.

El activo obtiene sus rendimientos a partir de una cartera diversificada de activos del mundo real tokenizados de nivel 1, que incluye fondos del mercado monetario de alto valor y productos del Tesoro de Estados Unidos tokenizados. Esta estructura controlada de rendimientos está respaldada por una asignación de activos diversificada, una infraestructura de nivel institucional y asociaciones con distintos proveedores de servicios de tokenización, entre ellos Superstate (a través de su fondo de tesorería tokenizado USTB).

"En Bitget, nuestra misión ha sido siempre priorizar las necesidades de nuestros usuarios, independientemente de si proceden de la comunidad criptonativa, círculos institucionales o las finanzas tradicionales. Con el BGUSD, estamos proporcionando una solución que vincula lo mejor de ambos mundos: la transparencia e innovación de las criptomonedas con la estabilidad y las oportunidades de rendimiento que se encuentran tradicionalmente en los activos del mundo real. Hemos creado el BGUSD para liberar los ingresos pasivos y hacer que la generación de rendimientos sea tan sencilla como la tenencia de una stablecoin o moneda estable. Este lanzamiento es un nuevo paso en la manera en que vinculamos las fortalezas típicas de las finanzas con la agilidad de la Web3, y es solo el comienzo", expresó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Esta estructura coloca al BGUSD como una alternativa segura y rentable en la plataforma, ya que minimiza la exposición a la volatilidad del mercado de las criptomonedas a la vez que mantiene total liquidez a través de las opciones de canje. Los usuarios pueden elegir canjes instantáneos, garantizados a partir de los fondos de reserva de Bitget, o canjes estándares a liquidar en tres días hábiles. Las tarifas de suscripción y canje están fijadas en 0,1 %.

Más que una herramienta de preservación, el BGUSD se ha creado para su implementación activa y es totalmente compatible con el ecosistema más amplio de Bitget. Puede usarse como garantía de préstamo, margen de futuros, Launchpool y PoolX. La facilidad de uso del activo en todos los escenarios contribuye a aumentar la retención de capital y apoyar estrategias a nivel de plataforma orientadas a generar rentabilidades estables y ajustadas al riesgo. A través de asignaciones autogestionadas y colaboraciones con prestigiosas instituciones financieras, el producto garantiza la diversificación y reduce los riesgos de concentración. Al vincular instrumentos financieros tradicionales con la accesibilidad en cadena, el BGUSD proporciona una solución resistente en comparación con las actuales ofertas, ya que combina los rendimientos estables con la transparencia absoluta.

Para obtener más información sobre el BGUSD, haga clic aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

