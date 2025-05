Luxemburgo, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy que el consejo de administración de Tenaris aprobó un programa de recompra de acciones por hasta USD1,200 millones (que, a los precios de cierre de mercado en la Bolsa de Milán del 27 de mayo de 2025, representaría aproximadamente 74 millones de acciones, o 6.9% de las acciones de Tenaris), a ser ejecutado en el plazo de un año, con la intención de cancelar las acciones ordinarias adquiridas a través del programa.

La decisión y oportunidad de iniciar el programa de recompra de acciones se deben a la generación de flujos de efectivo significativos de Tenaris y a su sólida situación patrimonial.

El programa de recompra de acciones se llevará a cabo bajo la autoridad otorgada por la asamblea anual de accionistas celebrada el 6 de mayo de 2025, hasta un máximo de 10% de las acciones de Tenaris.

Se prevé que el programa de recompra de acciones será lanzado en junio de 2025 y las compras se realizarán a través de una institución financiera principal.

Las recompras se pueden suspender, pausar o continuar en cualquier momento, sujeto al cumplimiento de las leyes y los reglamentos vigentes.

Tenaris proporcionará actualizaciones sobre el programa de recompra de acciones mediante comunicados de prensa y en la sección Inversores de su sitio web corporativo. Las recompras se efectuarán de acuerdo con las condiciones de mercado y en cumplimiento de las leyes y los reglamentos vigentes, incluido el Reglamento sobre Abuso de Mercado 596/2014 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión.

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.

Tenaris es un proveedor global líder de tubos de acero y servicios relacionados para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

Giovanni Sardagna

Tenaris

1-888-300-5432

www.tenaris.com

