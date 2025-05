Equinor ASA: Transaksjoner i kapitalmarkedet

Tirsdag 27. mai 2025 gjennomførte Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), med garanti fra Equnior Energy AS, følgende transaksjoner i kapitalmarkedet:

Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 550 millioner med 4,25% i kupong, forfall 2. juni 2028

Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 400 millioner med 4,50% i kupong, forfall 3. september 2030

Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 800 millioner med 5,125% i kupong, forfall 3. juni 2035



Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt, inklusiv mulig tilbakebetaling eller tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for denne låneutstedelsen. Transaksjonen vil styrke Equinors finansielle fleksibilitet.

Oppgjørsdato er forventet 3. juni 2025, underlagt oppfyllelse av ordinære betingelser.

Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Equinor ASA og Equinor Energy AS' gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission i USA.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:

Bård Glad Pedersen, Senior Vice President, Investor Relations,

+47 918 01 791

Presse:

Rikke Høistad Sjøberg, Media Relations,

+47 901 01 451

Finans:

Sverre Serck-Hanssen, Vice President, Capital Markets,

+47 951 68 342

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.