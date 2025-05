Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 27 mai 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui que son équipe de direction participera à deux conférences investisseurs au cours du mois de juin 2025.



Frédéric Cren, directeur général et cofondateur d’Inventiva, présentera un aperçu stratégique de la Société lors d'un fireside chat dans le cadre de la « Jefferies Global Healthcare Conference » qui se tiendra à New York le 4 juin à 10h30 (heure de New York).

La discussion sera retransmise en direct et accessible dans la section « Investisseurs » du site Internet d'Inventiva : https://inventivapharma.com/fr/investisseurs/resultats-financiers-presentations/. Le replay de la présentation sera disponible sur le site web d'Inventiva pendant environ six mois.



La direction d'Inventiva participera également à la conférence « UBS Spring Biotech Conference » qui se tiendra à New York le 24 juin 2025.

A propos d’Inventiva



Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.



Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com

Contacts

Inventiva



Pascaline Clerc

EVP, Strategy and Corporate Affairs

media@inventivapharma.com

+1 202 499 8937 Brunswick Group

Tristan Roquet Montegon /

Aude Lepreux /

Julia Cailleteau

Relations média

inventiva@brunswickgroup.com



+33 1 53 96 83 83









ICR Healthcare

Patricia L. Bank

Investor relations



patti.bank@icrhealthcare.com

+1 415 513 1284

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.