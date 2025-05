COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DU BUNDLE REVOSIM RS PURE ET DÉVOILE LA SUITE DE SON ÉCOSYSTÈME SIMRACING

NACON ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DU BUNDLE REVOSIM RS PURE ET DÉVOILE LA SUITE DE SON ÉCOSYSTÈME SIMRACING.

Paris (France), le 27 mai 2025 – NACON, constructeur d’accessoires gaming premium, est ravie d’annoncer la disponibilité de son premier bundle Direct Drive Revosim RS PURE sur son site nacongaming.com. Plusieurs accessoires additionnels sortiront d’ici la fin d’année 2025. Présentés à l’occasion de la Bigben Week 2025, ces produits sont pensés pour enrichir l’écosystème Revosim.

Les joueurs auront ainsi la possibilité d’étoffer leur installation avec une boîte de vitesse hybride (boîte classique en H / boîte séquentielle), une pédale d’embrayage, un frein à main loadcell et une nouvelle roue, tous compatibles avec les produits de la gamme RS PURE.

« Ce bundle RS PURE incarne notre volonté d'offrir aux joueurs un volant performant, adapté aux exigences du simracing moderne. » déclare Sébastien Waxin, directeur du département Racing chez NACON « Grâce à notre expertise combinée d’éditeur de jeux de course et de concepteur d’accessoires gaming, nous avons conçu un produit fidèle à nos engagements : fournir des équipements de qualité, pour accompagner les joueurs dans leur passion du gaming, et maintenant du simracing. »

Le RS PURE : Une gamme dédiée à une immersion parfaite

Pensé pour apporter un maximum de confort, de réalisme et de performances aux joueurs, le RS PURE se distingue grâce à 3 éléments clé :

La base Direct Drive avec un retour de force de 9 Nm et d’un encodeur 21 bits , garantissant une restitution fidèle de chaque détail de la route : vibrations, variations de surfaces et pertes d’adhérences.

avec un retour de force de , garantissant une restitution fidèle de chaque détail de la route : vibrations, variations de surfaces et pertes d’adhérences. Le volant est équipé d’un système de Quick Release inspiré des modèles de compétition automobile, un hub et une roue permettant de changer facilement de volant et d'assurer une parfaite immersion, quel que soit le type de jeu.

est équipé d’un système de inspiré des modèles de compétition automobile, un hub et une roue permettant de changer facilement de volant et d'assurer une parfaite immersion, quel que soit le type de jeu. Un pédalier modulable en acier et aluminium brossé, équipé d'un capteur de charge (Loadcell) de 100 kg pour un freinage précis, réaliste et ajustable selon les préférences des joueurs grâce aux élastomères fournis.





Les différentes versions du RS PURE sont disponibles sur nacongaming.com au prix de 799.90€ pour le bundle complet et 699.90€ pour le bundle sans pédalier.

