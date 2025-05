液冷の未来を拓く：ウォルラスポンプ (Walrus Pump)、2025年コンピュテックス (2025 COMPUTEX) でデビュー

台北発, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手ポンプブランドであるウォルラス・ポンプ (Walrus Pump Co., Ltd.) (6982) は、5月20日から23日まで開催された2025年コンピュテックス台北 (2025 Computex Taipei) でデビューした。 同社はスマートポンプ技術を進化させ続け、包括的なポンプソリューションを提供している。 ウォルラスは、日常用途や製造用途に加え、データセンター、EV充電ステーションの冷却、熱交換システムといった先端分野にも進出している。 継続的な技術革新と戦略的な市場展開により、台湾のポンプ市場におけるリーダー地位を確固たるものにしている。

2025年第1四半期の連結売上高は4億2,900万台湾ドル (約20億円) であり、前年同期比で17.84%増加した。 総利益は1億2,100万台湾ドル (約6億円)(前年同期比15.24%増)、売上総利益率は29%であった。 税引後純利益は3,200万台湾ドル (約1億5,000万円) (前年同期比38.45%増)、1株当たり利益 (EPS) は0.80台湾ドル (約4円) (前年同期比21.21%増) となった。 この好調な第1四半期の業績は、同社の堅実な事業運営モメンタムを浮き彫りにしている。

ウォルラスは台湾で新北市の三芝工場と高雄市路竹区のゼンギ (Zhengyi) 工場の2つの主要生産拠点を運営している。 高雄市に新設されたグローバル工場は、今年下半期に運営許可が下り、小規模生産を開始する見込みである。 この工場はスマートマニュファクチャリングを特徴としており、製造実行システム (MES) を通じて生産ラインのデータを統合し、自動倉庫システムを取り入れることで、生産能力と在庫管理効率の大幅な向上が見込まれている。 これと並行して、同社の子会社である蘇州ウォルラス (Suzhou Walrus) は、中国本土市場にサービスを提供し続ける一方、ASEAN地域にも進出し、国内外の顧客からの多様なポンプ受注需要に応えている。

AIコンピューティングと高密度データセンターの急成長に伴い、冷却効率は次世代インフラの重要な要素となっている。 ウォルラスはコンピュテックス台北で、「TPMSスリムモーター多段遠心ポンプシリーズ (TPMS Slim Motor Multistage Centrifugal Pump series)」と「CMPグランドレス可変速ポンプシリーズ (CMP Glandless Variable-Speed Pump series)」の2つの革新的なポンプシリーズを正式に発表した。 TPMSスリムモーター多段遠心ポンプシリーズは、インテリジェント制御機能を備え、IT熱負荷に基づいてポンプ回転数と冷水流量を動的に調整する。 これにより、最新のデータセンターにおけるエネルギー効率とモジュール式冷却システムという2つの要求に応えられる理想的なソリューションとなり、冷却性能と運用コストのバランスを取ることができる。 一方、CMPシリーズはさまざまな冷却剤に対応している。 グランドレス設計により、漏出リスクとメンテナンスコストを大幅に削減し、データセンター向けの次世代の高信頼性液冷ソリューションの重要な要素となっている。 これらの製品はいずれも、省エネルギー、スマート制御、効率的なスペース利用に重点を置くことでESGの目標に合致しており、データセンターインフラの世界的なアップグレードの原動力として位置づけられている。

研究開発の面では、ウォルラスはTAFとTÜVの両者から認定を受けたデュアルパワーのポンプダイナミック研究所 (Pump Dynamic Laboratory) を運営している。 この最先端施設は、サーバーモジュラーシステム統合に向けた顧客固有のニーズに合わせて調整できる検証・試験技術を提供し、ポンプヘッド、流量、モーター性能の正確な最適化を確保している。

デジタル戦略を強化するため、ウォルラスはIoT技術をポンプの自動化とスマートモニタリングに統合し、製品の信頼性と安全性を高める遠隔制御と予知保全を提供している。 さらに、ウォルラスはAIを活用したサービスプラットフォームと専任のアフターサービスチームを通じてタイムリーなカスタマーサポートを提供し、メンテナンスニーズへの迅速な対応を実現している。

サーバー冷却に対する世界的な需要が急増する中、ウォルラスは今年の展示会でハイエンドサーバー冷却市場に参入する意欲を披露した。 2024年以来、同社はサーバー用液冷ポンプを着実に受注しており、ブラシレスDC (Brushless DC、BLDC) モーターの開発にも投資を続けている。 強力な研究開発能力と競争力の高い製品品質により、ウォルラスは多くの国内サーマルモジュールメーカーに優先して選ばれるパートナーになる見込みである。 また、ブランド主導の市場拡大を通じて海外での存在も強化し、持続的な成長と将来有望な業績を目指している。

報道担当者向け問い合わせ先:

ウォルラスポンプ チャン・テンシ (Chang, Teng-Hsi) (02)2768-0001

