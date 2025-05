Moisson Montréal déroule le tapis rouge et remet 2 millions $ en bourses à 69 héros de l’aide alimentaire

MONTRÉAL, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce matin, au Marché Jean-Talon, là où tout a commencé y a 40 ans, l’organisme a conclu son 40ième anniversaire en remettant 2 048 311 $ en bourses à 69 organismes communautaires. Ces bourses serviront à l’acquisition d’équipements de base: réfrigérateurs, cuisinières, chambres froides, véhicules, boîtes, tables; des outils concrets et essentiels pour mieux nourrir les Montréalais vivant dans la précarité.

Pour souligner ce geste fondamental, Moisson Montréal a symboliquement déroulé un tapis rouge. Non pas pour saluer le prestige, mais pour honorer ceux et celles qui, loin des projecteurs mais au cœur de l’action, soutiennent quotidiennement les plus vulnérables.

« Ce n’est pas un événement glamour. Ce que nous remettons aujourd’hui, ce sont des frigos, des poêles, des camions. Mais derrière chacun de ces équipements, il y a un geste essentiel pour la dignité alimentaire. Ce matin, nous avons honoré les véritables vedettes du terrain », affirme Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal.

Un appel fort aux besoins criants du milieu

Au total, ce sont 162 projets qui ont été reçus. Ils témoignent d’un milieu sous tension, débordant d’idées, mais limité par les moyens. La qualité des dossiers a démontré l’ampleur des besoins : équipements de base désuets ou absents, locaux à réaménager, capacité de livraison à renforcer. Il aurait fallu plus de 5 millions de dollars pour répondre à toutes les demandes.

Pour effectuer la sélection, un comité indépendant composé de personnes issues de différents milieux liés à la sécurité alimentaire a appliqué des critères d’analyse rigoureux, favorisant la diversité des projets, l’impact concret et l’équité territoriale.

« Nous avons reçu des propositions solides, pertinentes, humaines. Les choix ont été déchirants. La grande majorité des projets auraient mérité d’être financés. C’est la raison pour laquelle notre conseil d’administration a décidé de financer plus de projets que prévu », résume Mme Vézina.

Un geste rendu possible grâce à La Fondation Rossy

L’attribution des bourses a été rendue possible grâce à un don philanthropique majeur de La Fondation Rossy, bonifié par un vote des employés de Dollarama qui ont dirigé le soutien de La Fondation Rossy vers Moisson Montréal. Ce geste collectif a permis de réunir 1,3 millions de dollars, complétés par des fonds propres de Moisson Montréal.

Une carte pour témoigner du rayonnement dans tous les arrondissements

Une carte géographique installée sur place permettait aux visiteurs de visualiser les projets soutenus dans chaque secteur de Montréal. Chaque point correspondait à une solution concrète portée par un organisme enraciné dans sa communauté.

Ce matin, 69 visages de la résilience ont traversé un tapis rouge. Pas de trophées. Que des héros du quotidien qui nourrissent les gens vulnérables.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :

Éliane Larouche

Conseillère principale communications et affaires publiques

Moisson Montréal

514 701-4206

elarouche@moissonmontreal.org

