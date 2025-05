AYS Developers batirá el récord Guinness del mundo por la mayor sesión de formación inmobiliaria

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AYS Developers, en colaboración con el Dr. Nour El-Serougy e Innovation Experts Real Estate Institute, organizará un evento de formación histórico el 31 de mayo de 2025 en el centro de convenciones Grand Hyatt, Dubái. La iniciativa pretende batir el récord Guinness del mundo al convertirse en la mayor sesión de formación inmobiliaria del mundo, centrándose en técnicas avanzadas para vender proyectos sobre plano.

Este evento complementario respalda la declaración de su alteza el jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan en la que nombró 2025 como el Año de la Comunidad. Refleja el compromiso de Dubái con la educación, la innovación y el progreso dentro del sector inmobiliario.

El anfitrión del evento es Spencer Lodge, el galardonado presentador de pódcasts, estratega de negocios y una de las 100 personas con más influencia de Dubái. La formación la dirigirá el Dr. Nour El-Serougy, un experto en inversiones inmobiliarias y PropTech con reconocimiento mundial. El Dr. El-Serougy, conocido como «El águila del sector inmobiliario», es el fundador y director general de HRE Properties y miembro sénior de la facultad del Innovation Experts Real Estate Institute. Con más de 20 años de experiencia en los mercados internacionales y en la región de Oriente Medio y el Norte de África, ha formado a miles de personas y ya posee un récord Guinness mundial.

Después de la formación, los asistentes escucharán a los líderes clave de la industria en una mesa redonda sobre el futuro de las inversiones inmobiliarias en las islas de Dubái. Entre los panelistas, se encuentran Ismael Al Hammadi, Nazish Khan, Sonia Waters y el Dr. El Serougy. También asistirán representantes del Gobierno y altas autoridades, lo que destaca la colaboración público-privada en el avance del sector.

Con las islas de Dubái como telón de fondo, símbolo de la ambición y la transformación de la ciudad, el evento representa tanto una plataforma de intercambio de conocimientos como una celebración del liderazgo de Dubái en innovación inmobiliaria.

Yulia Loshchukhina, directora general de AYS Developers, comentó: «Es todo un honor unirme un movimiento que combina educación, innovación y espíritu comunitario. Batir un récord mundial no se trata solo de escala, sino también de impacto, y nos sentimos orgullosos de establecer este nuevo estándar mundial desde Dubái».

El Sr. Mohammed Mousa, director general del Innovation Experts Real Estate Institute añadió: «Se trata de algo más que una formación de récord; es un movimiento para redefinir la forma en la que los profesionales del sector inmobiliario aprenden, crecen y lideran. Desde Dubái estamos estableciendo un punto de referencia de conocimiento, excelencia y visión para el resto del mundo. Es un honor cumplir este objetivo desde casa, una ciudad que nunca deja de superarse».

