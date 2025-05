Theriva™ Biologics anuncia la presentación de los datos del ensayo clínico de Fase 1 del VCN-01 para el retinoblastoma en ASCO 2025 y la reunión de investigadores para revisar los datos preliminares del ensayo VIRAGE de Fase 2b del VCN-01 para el…

- Los resultados clínicos y de seguridad del estudio de Fase 1 del VCN-01 (zabilugene almadenorepvec) en pacientes con retinoblastoma refractario se presentarán en una sesión de pósteres en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) en Chicago el sábado 31 de mayo de 2025 –

- El equipo directivo de Theriva asistirá a la conferencia de la ASCO y participará en una reunión de investigadores fuera del recinto para revisar los datos preliminares del ensayo clínico VIRAGE de Fase 2b del VCN-01 en el adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) metastásico de primera línea -

ROCKVILLE, Maryland, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX), («Theriva» o la «Empresa»), una empresa diversificada en fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran necesidad insatisfecha, ha anunciado hoy la próxima presentación de los resultados clínicos finales y los datos de seguridad del estudio clínico de Fase 1 patrocinado por investigadores y realizado en el Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, en el que se evaluó la seguridad y la tolerabilidad de dos inyecciones intravítreas de VCN-01 (zabilugene almadenorepvec) en pacientes con retinoblastoma intraocular refractario a la quimioterapia sistémica, intraarterial o intravítrea, y para los que la enucleación era el único tratamiento recomendado (NCT03284268). Estos datos se presentarán en un póster en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que se celebrará en Chicago, Illinois, del 30 de mayo al 3 de junio de 2025.

A continuación, encontrará información detallada del póster número 161 (número de resumen 10046).

Autor que presenta la ponencia: Dr. Jaume Català-Mora, oftalmólogo pediátrico, Hospital Infantil Sant Joan de Déu-Barcelona

Título: Ensayo clínico Fase 1, unicéntrico, abierto y de escalado de dosis, para evaluar la seguridad y la actividad del adenovirus oncolítico VCN-01 en pacientes con retinoblastoma refractario.

Sesión de póster: Oncología pediátrica

Fecha y hora: sábado 31 de mayo de 2025, de 09:00 a 12:00, hora central de EE. UU.

Ubicación: en línea en el portal de la conferencia y en persona en el Hall A, McCormick Place, Chicago, Illinois





«Estamos encantados de que el importante trabajo de nuestros colaboradores del Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona se presente en la conferencia internacional sobre oncología más importante», afirma Steven A. Shallcross, consejero delegado (CEO) de Theriva Biologics. «Ya hemos informado de que el comité de vigilancia del estudio ha determinado que los resultados del ensayo han sido positivos. Esta presentación en póster ofrece a los investigadores la oportunidad de debatir los resultados detallados sobre la seguridad y la eficacia a largo plazo del VCN-01 en esta población con un público más amplio de oncólogos clínicos y recabar opiniones que puedan ayudar a perfeccionar nuestra estrategia clínica para el VCN-01 en esta población pediátrica con cáncer con necesidades no cubiertas».

Guillermo Chantada, experto de renombre internacional en retinoblastomas y uno de los investigadores del ensayo, explicó: «El virus oncolítico VCN-01 es un nuevo agente prometedor para el tratamiento del retinoblastoma. En nuestro estudio, ha demostrado un perfil de toxicidad tolerable y una respuesta alentadora en semillas vítreas refractarias, que siguen siendo la principal causa del fracaso del tratamiento conservador. A través de su mecanismo de acción, hemos descubierto que el VCN-01 se dirige específicamente a las células tumorales y, al no ser un agente quimioterapéutico ni radioterapéutico, resulta de especial interés en esta población con mayor riesgo de padecer neoplasias malignas inducidas por el tratamiento».

El equipo directivo de Theriva también asistirá a la conferencia de la ASCO y participará en una reunión fuera del recinto el lunes 2 de junio de 2025 para revisar los resultados preliminares recientemente publicados del ensayo clínico VIRAGE de Fase 2b en el adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) metastásico de primera línea con los investigadores y obtener información adicional relevante para el diseño y la ejecución de un ensayo clínico de Fase 3 en esta indicación.

Acerca del VCN-01

El VCN-01 (zabilugene almadenorepvec) es un adenovirus oncolítico de administración sistémica diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar el estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer. Este modo de acción único permite al VCN-01 ejercer múltiples efectos antitumorales al (i) infectar y lisar selectivamente las células tumorales; (ii) mejorar el acceso y la perfusión de los productos de quimioterapia coadministrados; y (iii) aumentar la inmunogenicidad del tumor y exponerlo al sistema inmunitario del paciente y a los productos de inmunoterapia coadministrados. La administración sistémica permite al VCN-01 ejercer sus acciones tanto en el tumor primario como en las metástasis. El VCN-01 se ha administrado a más de 140 pacientes hasta la fecha en ensayos clínicos sobre distintos tipos de cáncer, como el PDAC (en combinación con quimioterapia), el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (con un inhibidor de puntos de control inmunitario), el cáncer de ovario (con terapia celular CAR-T), el cáncer colorrectal y el retinoblastoma (mediante inyección intravítrea). Para obtener más información sobre estos ensayos clínicos, visite Clinicaltrials.gov. El VCN-01 cuenta con la designación de fármaco huérfano por la EMA y con la designación de fármaco huérfano y de vía rápida por la FDA para el tratamiento del cáncer de páncreas. El VCN-01 también cuenta con la designación de fármaco huérfano y de fármaco pediátrico poco frecuente por la FDA para el tratamiento del retinoblastoma.

Acerca del retinoblastoma

El retinoblastoma es un tumor que se origina en la retina y es el tipo de cáncer ocular más frecuente en niños. Se presenta en aproximadamente 1/14 000 - 1/18 000 recién nacidos con vida y representa el 15 % de los tumores en la población pediátrica <1 año de edad. La edad media de los pacientes pediátricos en el momento del diagnóstico es de 2 años, y rara vez se presenta en niños mayores de 6 años. En Europa, el retinoblastoma tiene una tasa de incidencia estimada de 1 por cada 13 844 nacidos vivos (14,1 por millón de niños menores de 5 años) y aproximadamente 300 niños son diagnosticados cada año (Stacey et al. 2021). Preservar la vida y evitar la pérdida de un ojo, la ceguera y otros efectos graves del tratamiento que reducen la esperanza o la calidad de vida del paciente, siguen siendo retos difíciles. Además, los niños con retinoblastoma tienen más probabilidades de perder el ojo y morir de enfermedad metastásica en los países de bajos recursos.

Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. Theriva Biologics, S.L., filial de la empresa, ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos en fase clínica de la Empresa son: (1) VCN-01 (zabilugene almadenorepvec), un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos de amplio uso dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y la gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida en condiciones GMPc y destinada a tratar enfermedades GI tanto locales como sistémicas. Para obtener más información, consulte el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de reforma estadounidense sobre litigios de valores privados de 1995. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como «puede», «debería», «potencial», «continuar», «se espera», «se anticipa», «pretende», «planea», «cree», «estima» y expresiones similares, e incluyen declaraciones relativas a que el VCN-01 es un nuevo fármaco prometedor para el tratamiento del retinoblastoma.. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones de la dirección en la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y podrían provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas y suposiciones con respecto a las establecidas o implícitas en cualquier declaración prospectiva. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, la capacidad del VCN-01 para obtener resultados positivos en futuros ensayos para el tratamiento del retinoblastoma y otros beneficios terapéuticos; la capacidad de la empresa para alcanzar los hitos clínicos previstos, incluida la inscripción del número esperado de pacientes en cada ensayo; que los productos candidatos de la empresa, incluido el VCN-01, demuestren seguridad y eficacia, así como resultados coherentes con los anteriores; la capacidad de completar los ensayos clínicos a tiempo y lograr los resultados y beneficios deseados, continuando la inscripción en los ensayos clínicos según lo previsto; la capacidad de obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización de los productos candidatos o de cumplir los requisitos reglamentarios en curso, las limitaciones reglamentarias relativas a la capacidad de la empresa para promover o comercializar sus productos candidatos para las indicaciones específicas, la aceptación de los productos candidatos en el mercado y el éxito del desarrollo, la comercialización o la venta de los productos de la empresa, los avances de la competencia que hagan que dichos productos queden obsoletos o dejen de ser competitivos, la capacidad de la empresa para mantener los acuerdos de licencia, el mantenimiento y el crecimiento continuados de la cartera de patentes de la empresa y de VCN, la capacidad para seguir contando con una buena financiación y otros factores descritos en el informe anual de la empresa en el formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y en los demás documentos presentados ante la SEC, incluidos los informes periódicos posteriores en los formularios 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K. La información contenida en este comunicado se proporciona únicamente a fecha de este comunicado y Theriva Biologics no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas expresadas en este comunicado de prensa, ya sea a causa de una nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, a menos que así lo estipule la ley.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Relaciones con los inversores:

Kevin Gardner

LifeSci Advisors, LLC

kgardner@lifesciadvisors.com

Fuente: Theriva Biologics, Inc.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.