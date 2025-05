ビットゲット(Bitget)、闘志みなぎる体験を提供：VIPを「カラテコンバット (Karate Combat) KC54 UFCドバイ大会 (Dubai UFC Fight) 」に招待

アラブ首長国連邦・ドバイ発, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、トークン2049において、5月2日にドバイで開催された特別限定観戦イベントであるカラテコンバットKC54という、闘志が燃えるような体験を提供した。 ハイオクな攻撃、VIP待遇、そしてブロックチェーンさえもがその衝撃を感じた、狂乱の一夜を想像されたい。

今年、ビットゲットは、暗号通貨愛好家をアクションの真っただ中に置くプレミアム体験を提供することで、さらに興奮のレベルを上げた。 ビットゲットのキー・オピニオン・リーダーや特別招待客を迎えるために用意された特別VIP席で、ビットゲットの尊いVIPが美食や高級ドリンクを味わいながら、世界トップクラスのファイターたちの戦いを観戦した。

ドバイの会場は、声援を送る4,000~5,000人の観客を迎え、熱狂の渦につつまれた。 ビットゲットのCOO、ヴガル・ウシ・ザテ (Vugar Usi Zade)は、このイベントの精神を完璧に捉えている。「暗号通貨取引と格闘技で要求されるのは、迅速な反応、戦略的な思考、鋼の精神という共通の資質です。 コミュニティの皆様に、世界屈指の競技大会を間近でご覧いただく特別な機会を提供できましたことを、嬉しく思います。 チャートを分析しているにしても、格闘術を分析しているにしても、王者はそこから誕生します」。

カラテコンバットのCEO、ロバート・ブライアン (Robert Bryan) は次のように述べている。「KC54は、当社の歴史における重要な節目となりました。ビットゲットをスポンサーに迎えたことで、格闘技の革新という私たちの取り組みが強化されました。 ビットゲットの支援により、伝統と最先端技術が融合した、心に残る体験を提供することができました。

カラテコンバットの社長、アシム・ザイディ (Asim Zaidi) は、次のように付け加えている。「ビットゲットと協賛してKC54を開催することは、大きな変革をもたらすことでした。 ビットゲットとの協賛により、イベントの名が高まっただけではなく、デジタル世界の進化と武術間の相乗効果が強調されました」。

イベントは、レスリング世界選手権チャンピオンのブセ・トスン・チャブショウル(Buse Tosun Çavuşoğlu)やボクシング金メダリストのサメット・ギュミュシュ(Samet Gümüş) (ボクシング)など、プロの格闘家との提携という、格闘技におけるビットゲットの別の戦略的提携も示していた。 これらの特別観戦イベントを開催することで、ビットゲットは暗号通貨コミュニティと有名なスポーツイベントの有意義なつながりを構築し続けている。

イベントの指揮を担当した、ビットゲットの南アジア長であるジョツナ・ヒルドヤニ (Jyotsna Hirdyani) は次のように述べている。 「これは、未来です。 ブロックチェーンからスポーツに、暗号通貨はゲームを恒久的に変えます。 そうなるのは、スポーツやエンターテインメントがブロックチェーンのテクノロジーと交わった時です。 これは、究極的なスタイルの変化形である、スポーツと暗号通貨がさらに頻繁に提携する未来への、文化的なシフトです」。

この提携は、他にはない高い価値の体験をコミュニティに提供するというビットゲットの取り組みを強調するものである。 取引と同じように、タイミングが非常に重要であり、ドバイにおける5月2日は、暗号通貨が格闘技と交わった瞬間であり、忘れられない対決の日となった。 ビットゲットは引き続き、暗号通貨コミュニティに、デジタルのインターフェースを超えた、形ある価値を作ることに注力している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表のアスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu)(レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとの役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号資産の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

カラテについて

カラテコンバットは、世界最高峰のフルコンタクト空手リーグで、革新的なアプローチによる格闘技のエンターテインメントとして知られている。 カラテコンバットはテンポの速い格闘スタイルで知られており、寝技のない総合格闘技で、エネルギッシュな試合を展開し、試合のほぼ半数がノックアウトで終わる。 700万人を超えるファン、再生回数はひと月当たり数億回、10万人を超えるアプリユーザーを抱えるカラテコンバットは、スポーツとテクノロジーのコミュニティが動かす体験の融合の最先端にある。

