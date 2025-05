Bitget סיפקה חוויית נוקאאוט: גישת אח"מים ל-KC54, ערב קרבות ה-UFC של Karate Combat שנערך בדובאי

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הביאה את כל הלהט ל-Token2049 עם חוויה בלעדית לצד הזירה בערב הקרבות KC54 של Karate Combat שנערך ב-2 במאי בדובאי. חברו מהלומות עתירות אוקטן, יחס של אח"מים, ולילה פרוע, ותבינו שאפילו רשת הבלוקצ'יין הרגישה את ההשפעה.

השנה, Bitget העלתה את הרף על ידי הצעת חוויית פרימיום ששמה את חובבי הקריפטוגרפיה ממש בלב הפעילות. האח"מים הנכבדים של Bitget צפו בלוחמים ברמה העולמית מחליפים מהלומות תוך כדי שהם נהנים מאוכל גורמה ומשקאות פרימיום באזור VIP שנשמר באופן בלעדי רק למובילי דעת הקהל ולאורחים המיוחדים של Bitget.

עם קהל של 4,000-5,000 אוהדי אומניות לחימה נלהבים, האנרגיה בזירה המרכזית של דובאי הייתה מחשמלת. מנהל התפעול הראשי של Bitget, ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade ), תפס בצורה מושלמת את רוח האירוע: "המסחר בשוק הקריפטוגרפיה וספורט אומניות הלחימה דורשים את אותן תכונות - רפלקסים מהירים, חשיבה אסטרטגית ועצבי פלדה. אנו נרגשים להעניק לקהילה שלנו את ההזדמנות הבלעדית הזו לחוות מקרוב תחרות ברמה עולמית. בין אם אתם מנתחים גרפים של השוק או טכניקות לחימה, כאן נוצרים האלופים".

רוברט בריאן (Robert Bryan), מנכ"ל Karate Combat, ציין, "KC54 סימן ציון דרך משמעותי במסע שלנו, והעובדה ש-Bitget כנותנת חסות הגבירה את המחויבות שלנו לחדשנות בספורט לחימה. התמיכה שלהם עזרה לנו לספק חוויה בלתי נשכחת ששילבה מסורת עם טכנולוגיה מתקדמת.

אסים זיידי (Asim Zaidi), נשיא Karate Combat, הוסיף גם הוא, "השותפות עם Bitget עבור KC54 שינתה את כללי המשחק. המעורבות שלהם לא רק העלתה את פרופיל האירוע אלא גם הדגישה את הסינרגיה בין אומנויות לחימה לנוף הדיגיטלי המתפתח".

האירוע סימן שותפות אסטרטגית נוספת עבור Bitget בעולם ספורט הלחימה, בעקבות שיתופי הפעולה המוצלחים שלהם עם ספורטאי לחימה מקצועיים כמו אלוף העולם בהיאבקות, בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu), ומדליסט הזהב באיגרוף סאמט גומוש (Samet Gümüş) (אגרוף). על ידי יצירת חוויות חיות בלעדיות אלה, Bitget ממשיכה לבנות קשרים משמעותיים בין קהילת הקריפטו לאירועי ספורט איכותיים.

ג'יוטסנה הירדיאני (Jyotsna Hirdyani), מנהלת אזור דרום אסיה של Bitget, שארגנה את האירוע, שיתפה בתובנות. "זה העתיד. מבלוקצ'יין ועד ספורט, קריפטו משנה את המשחק לנצח. זה מה שקורה כשספורט ובידור פוגשים את טכנולוגיית הבלוקצ'יין. זה שינוי תרבותי שבו אתה תראה יותר ויותר משחקים צולבים של ספורט ביחד קריפטו, הקרוס-אובר האולטימטיבי".

שותפות זו מדגישה את המחויבות של Bitget לספק חוויות ייחודיות בעלות ערך גבוה לקהילה שלה. בדיוק כמו במסחר, התזמון הוא הכול, וה-2 במאי בדובאי היה כאשר הקריפטו פגש קרב במה שהתברר כעימות בלתי נשכח. ההתמקדות של Bitget נותרה ביצירת ערך מוחשי לקהילת הקריפטו מעבר לממשקים דיגיטליים.

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

Karate Combat היא ליגת הקראטה המובילה בעולם, הידועה בגישה החדשנית שלה לבידור ספורט קרבי. ידוע בסגנון הלחימה הייחודי והמהיר שלו - בעצם MMA ללא קרבות קרקע, Karate Combat מספקת קרבות עתירי אנרגיה, כאשר כמעט מחציתם מסתיימים בנוקאאוט. עם למעלה מ-7 מיליון עוקבים, מאות מיליוני צפיות מדי חודש ולמעלה מ-100,000 משתמשי אפליקציה פעילים, Karate Combat נמצאת בחזית השילוב של חוויות מונעות קהילה בספורט, טכנולוגיה.

