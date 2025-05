การประชุมนักลงทุน ESG ที่เวียดนาม ครั้งที่ 3 ปี 2025…

นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Raise Partners and Vietnam Innovators Digest (Vietcetera Media) ประสบความสำเร็จในการจัดงาน Vietnam ESG Investor Conference ปี 2025 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 และ 14 พฤษภาคม 2025 ที่โรงแรม New World Saigon ในนครโฮจิมินห์ งานสองวันนี้ได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 ราย ได้แก่ นักลงทุน เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำทางธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัทข้ามชาติ นักวิชาการ และสื่อมวลชน ซึ่งต้องการทราบทิศทางในการค้า การลงทุน และการเติบโตที่ยั่งยืน

การประชุมกล่าวถึงประเด็นสำคัญ เช่น อัตราภาษีศุลกากรการค้าของสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ และจุดยืนของเวียดนามในอาเซียน การอภิปรายแบบคณะและการกล่าวปาฐกถาสำคัญได้สำรวจการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของเวียดนามในการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและตลาดส่งออก โครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น การพัฒนากำลังคนแบบไม่แบ่งแยก และการลงทุนโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศ นิทรรศการนักลงทุนและธุรกิจในเชิงโต้ตอบจัดแสดงนวัตกรรมและความร่วมมือของสตาร์ทอัป

วันที่หนึ่งมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก โดยเน้นไปยังแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจ การกระจายความเสี่ยงทางการตลาด การพัฒนากำลังคน เมืองที่ยั่งยืน ความยืดหยุ่นของภาคส่วน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้าน ESG วันที่สองมีการพิจารณาว่านักลงทุน รัฐบาล และภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเวียดนามอย่างไรเพื่อการลงทุนโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศ เศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว การเงินที่ยั่งยืน และการขับเคลื่อนยานยนต์ด้วยพลังงานไฟฟ้า

Sarah Hooper กงสุลใหญ่ออสเตรเลียประจำนครโฮจิมินห์กล่าวว่า "การเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลกสามารถประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อนักลงทุน รัฐบาล และประชาสังคมร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยกันเท่านั้น" ออสเตรเลียยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการริเริ่มต่าง ๆ มากมายในเวียดนาม ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนมากขึ้น โดยทำควบคู่ไปกับรัฐบาลที่จัดสรรเงินทุนให้เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างผลกระทบได้” คำกล่าวเปิดงานของกงสุลใหญ่นี้ได้เน้นย้ำถึงพลังของความร่วมมือ

นอกจากนี้ การประชุมยังโดดเด่นในเรื่องผลกระทบต่อสตาร์ทอัปและการนำเสนอเทคโนโลยี Executive Nature-Positive Zero Waste Lunch อีกทั้งยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์หลังการประชุม ซึ่งส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในการลงทุนด้าน ESG การเติบโตที่ยั่งยืน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Van Ly หุ้นส่วนที่ Raise Partners เปิดเผยว่า “ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลก เวียดนามอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความชัดเจนด้าน ESG และการปฏิรูปภาคเอกชน เช่น Resolution 68 นำมาซึ่งโอกาสในการเปลี่ยนแปลง การประชุมนักลงทุนด้าน ESG ของเวียดนามในปีนี้ได้กระตุ้นให้เกิดการสนทนาที่กล้าหาญและเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อกระตุ้นให้เกิดผลกระทบในขณะที่เวียดนามก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเติบโตที่หลากหลายอย่างมีความรับผิดชอบ"

ก้าวสู่งานปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การประชุมได้นำแนวคิดริเริ่มสีเขียวมาใช้เพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ลงให้เหลือน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว การรีไซเคิลอย่างชาญฉลาด โซลูชันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติในการลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด การจัดเลี้ยงที่ยั่งยืน และการใช้้้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงเป็นอันดับแรก และผู้เข้าร่วมได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนสนับสนุนโปรแกรมชดเชยคาร์บอนของจังหวัดกว๋างจิ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การประชุมในปีนี้เน้นให้เห็นถึงบทบาทพื้นฐานของ ESG ในเส้นทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของเวียดนาม รวมถึงศักยภาพในการปลดล็อกการลงทุนที่สร้างผลกระทบด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และแรงงาน ซึ่งเห็นได้จากการที่งานนี้เองได้พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Hao Tran, CEO, Vietcetera | events.rsvp@vietcetera.com

สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2034d1d6-9ae3-4692-939e-2747834baaaa

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.