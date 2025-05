Konferensi Investor ESG Vietnam 2025 Edisi Ketiga Mendorong Komitmen yang Dapat Ditindaklanjuti terhadap Pertumbuhan Berkelanjutan dan Target Nol Bersih

KOTA HO CHI MINH, Vietnam, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Raise Partners dan Vietnam Innovators Digest (Vietcetera Media) berhasil menyelesaikan Konferensi Investor ESG Vietnam 2025, yang diselenggarakan pada tanggal 13 & 14 Mei 2025 di New World Saigon Hotel di Kota Ho Chi Minh. Acara berdurasi dua hari ini menarik minat lebih dari 500 peserta, termasuk investor, pejabat pemerintah, pemimpin bisnis, UKM, multinasional, akademik, dan media, yang ingin mendalami perdagangan, investasi, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Konferensi ini membahas tema-tema penting seperti tarif dagang AS, pergeseran geopolitik, dan posisi Vietnam di ASEAN. Diskusi panel dan pidato utama mengulas pemanfaatan keunggulan Vietnam untuk diversifikasi ekonomi dan pasar ekspor, infrastruktur yang tangguh, pengembangan tenaga kerja inklusif, dan investasi berwawasan gender. Pameran Investor dan Bisnis yang interaktif menghadirkan inovasi dan kolaborasi perusahaan rintisan (startup).

Hari pertama berfokus pada target sosial ekonomi Vietnam di tengah ketidakpastian global, yang menekankan pendekatan berbasis misi, diversifikasi pasar, pengembangan tenaga kerja, kota-kota berkelanjutan, ketangguhan sektor, dan praktik terbaik ESG. Hari kedua mempelajari bagaimana investor, pemerintah, dan sektor swasta dapat memanfaatkan sumber daya Vietnam untuk investasi berwawasan gender, ekonomi digital dan AI, rantai pasok ramah lingkungan, pembiayaan berkelanjutan, dan mobilitas listrik (e-Mobility).

Sarah Hooper, Konsul Jenderal Australia di Kota Ho Chi Minh, mengatakan, "Transisi nol bersih global hanya dapat dicapai melalui kerja sama kolaboratif antara investor, pemerintah, dan masyarakat sipil bersama-sama. Australia terus mendukung beberapa inisiatif di Vietnam yang mengatalisasi investasi sektor swasta yang lebih besar beserta pendanaan Pemerintah untuk mencapai hasil yang berdampak besar”. Pidato pembukanya menekankan kekuatan kemitraan.

Konferensi ini juga menghadirkan sesi pitching (presentasi) dampak dan teknologi startup, Makan Siang Eksekutif Nol Sampah yang Ramah Alam, dan Pertemuan Jejaring pasca-konferensi, yang mendukung koneksi terkait investasi ESG, pertumbuhan berkelanjutan, dan target nol bersih.

Van Ly, Mitra di Raise Partners, berkomentar: “Di tengah ketidakpastian global, Vietnam berada pada momen penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Pergeseran pasar, kejelasan tentang ESG, dan reformasi sektor swasta seperti Resolusi 68 mendatangkan peluang transformatif. Konferensi Investor ESG Vietnam tahun ini mendorong dialog berani yang berorientasi pada tindakan untuk mengatalisasi dampak saat Vietnam memasuki era baru pertumbuhan yang terdiversifikasi dan bertanggung jawab."

Menuju Acara Nol Bersih

Konferensi ini menerapkan inisiatif ramah lingkungan untuk meminimalkan jejak karbonnya, termasuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, daur ulang cerdas, solusi hemat energi, praktik limbah minimal, katering berkelanjutan, dan material ramah lingkungan. Kesehatan, keamanan, dan keselamatan telah diprioritaskan, dan peserta diimbau untuk berkontribusi terhadap program kompensasi karbon di Provinsi Quảng Trị, yang bertujuan untuk mencapai target Nol Bersih.

Konferensi tahun ini menyoroti peran penting ESG dalam jalur ekonomi berkelanjutan Vietnam, dan potensinya untuk memperoleh investasi berdampak besar dalam bidang Energi, Infrastruktur, Logistik, dan Tenaga Kerja, yang dibuktikan melalui upaya nol bersih sendiri dalam acara ini.



Hao Tran, CEO, Vietcetera | events.rsvp@vietcetera.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2034d1d6-9ae3-4692-939e-2747834baaaa

