ビットゲット (Bitget) の「ブロックチェーン4ユース (Blockchain4Youth)」、若者主導のイノベーション2周年を祝う

セーシェル・ヴィクトリア, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所およびWeb3企業の大手であるビットゲットは、ブロックチェーン4ユースプログラムの2周年を迎えたことを発表した。 世界中で8,000人以上が参加し、3,000枚を超える修了証が発行されたこのプログラムは、ブロックチェーンおよびWeb3のイノベーションの未来を築くために必要な知識とツールを次世代に提供し続けている。

この取り組みの成功は、特に学生、若手開発者、起業志望者といった若者層と新興技術との間にある知識のギャップを埋めるという使命に根ざしている。 ビットゲットは、主力プロジェクトビットゲット・ビルダーズ (Bitget Builders) を通じて一連のオフラインイベントを展開し、さまざまなバックグラウンドを持つ暗号資産愛好家を招いてビットゲットエコシステムの共創を促進するとともに、知見の共有、イベントへの参加機会、成長のチャンスを提供することで、グローバル展開を加速させている。

この1年間で、「ブロックチェーン4ユース」は北米、アジア太平洋地域 (APAC) などの主要大学を含む世界中の大学や教育機関と連携を深めてきた。 2025年3月には、Googleデベロッパーグループが主催する「ビルド・ウィズ・AI (Build with AI)」ハッカソンの中心的存在として参加し、130人の優秀な学生たちに講演と刺激を与え、ブロックチェーンとAIの融合領域を探求した。

現在3年目に突入した「ブロックチェーン4ユース 」は、70を超える国と地域へと展開を広げ、教育機関との提携、ハッカソン、オンライン講座を通じてその活動を拡大している。 80回以上におよぶキャンパス講義を実施し、「Blockchain4Youth」はこの新興技術に関する教育と認知の拡大に確かな足跡を残している。 このような成長は、ブロックチェーンの知識を誰もが利用できる形で広め、かつ現実世界への影響を生み出すことに対するビットゲットの長年の取り組みを示すものである。

「この2年間で、『ブロックチェーン4ユース 』はひとつのアイデアから世界的なムーブメントへと成長しました」とビットゲットのCOOであるヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) は語った。 「私たちは、未来は若者たちの手にあると強く信じており、多くの若者たちが主体的に学び、構築し、Web3の世界に貢献している姿を見ることができて大変うれしく思っています。 ブロックチェーン業界が成熟を続けるなかで、より包括的で革新的なデジタル未来を築くことがますます重要となっており、その鍵は次世代にあると私は信じています。」

ビットゲットは、Web3におけるイノベーション、教育、コミュニティ形成を促進する意義ある取り組みを通じて、世界中の若者たちを力づけることに引き続き尽力している。 「ブロックチェーン4ユース 」は3年目を迎え、教育と若者支援を通じてブロックチェーンの主流普及を推進するというビットゲットの広範な使命を支える基盤として、今後も重要な役割を果たしていく。

「ブロックチェーン4ユース 」の詳細については、こちらを参照されたい。

