Blockchain4Youth של Bitget חוגגת שנתיים של חדשנות שמונעת בידי צעירים

ויקטוריה, איי סיישל, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, נרגשת לחגוג את יום השנה השני של Blockchain4Youth. עם יותר מ-8,000 משתתפים ברחבי העולם ויותר מ-3,000 אישורים שהונפקו, התוכנית ממשיכה להעצים את הדור הבא עם הידע והכלים הדרושים לעיצוב העתיד של הבלוקצ'יין והחדשנות בתחום ה-Web3.

הצלחת היוזמה מעוגנת במשימתה לגשר על פער הידע בין טכנולוגיות מתפתחות לקהל צעיר, ובמיוחד סטודנטים, מפתחים צעירים ויזמים מתחילים. באמצעות יוזמת הדגל Bitget Builders , הכריזה Bitget על התרחבותה הגלובלית באמצעות סדרה של פעילויות לא מקוונות, והזמינה חובבי קריפטוגרפיה מרקעים שונים לבנות במשותף את האקו סיסטם של Bitget תוך שהיא מספקת תובנות, גישה לאירועים והזדמנויות לצמיחה.

במהלך השנה האחרונה, Blockchain4Youth שיתפה פעולה עם אוניברסיטאות ומוסדות חינוך ברחבי העולם, כולל מוסדות מובילים בצפון אמריקה, אסיה-פסיפיק ואזורים אחרים. במרץ 2025, Blockchain4Youth ראתה עמדה במרכז ההאקתון Build with AI של Google Developer Group, עם נאומים ועם השראה ל-130 סטודנטים מבריקים שחוקרים את הצומת שבין בלוקצ'יין לבינה מלאכותית.

כעת כשנכנסה לשנתה השלישית, Blockchain4Youth התרחבה ליותר מ-70 מדינות ואזורים, והגיעה באמצעות סדרה של שותפויות חינוכיות, האקתונים וקורסים מקוונים. עם למעלה מ-80 הרצאות בקמפוסים, Blockchain4Youth הטביעה את חותמה בהגברת החינוך והמודעות סביב הטכנולוגיה המתפתחת הזו. צמיחה זו מראה את המחויבות ארוכת השנים של Bitget להפוך את ידע הבלוקצ'יין לנגיש וכולל תוך יצירת השפעה בעולם האמיתי.

"במהלך השנתיים האחרונות, Blockchain4Youth התפתחה מרעיון לתנועה גלובלית", אמר ווגאר אוסי זייד (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול הראשי של Bitget. "אנו מחזיקים חזק באמונה שהעתיד נמצא בידי הנוער ואנו נרגשים לראות כמה צעירים לקחו יוזמה ללמוד, לבנות ולתרום למרחב ה-Web3. ככל שתעשיית הבלוקצ'יין ממשיכה להתבגר, חיוני לבנות עתיד דיגיטלי מכיל וחדשני יותר, ואני מאמין שהתשובה טמונה בדור הבא".

Bitget נותרה מחויבת להעצמת צעירים ברחבי העולם באמצעות יוזמות בעלות השפעה המטפחות חדשנות, חינוך ובניית קהילה ב-Web3. עם כניסתה של Blockchain4Youth לשנתה השלישית היא ממשיכה לשמש כאבן פינה במשימה הרחבה יותר של Bitget לקדם את האימוץ של בלוקצ'יין במיינסטרים באמצעות חינוך ותמיכה בצעירים.

למידע נוסף על Blockchain4Youth, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb4e4a58-2b8f-4450-8047-58180921d5c3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.