Bitget 上线 World Liberty Financial 旗下 USD1 代币，开放现货交易

维多利亚，塞舌尔, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 企业 Bitget 今日宣布，平台正式上线 USD1 代币并开放现货交易。 World Liberty Financial 旗下的 USD1 是一种与美元 1:1 挂钩的法币稳定币。 USD1/USDT 和 USD1/USDC 交易对将于 2025 年 5 月 26 日 10:00 (UTC) 正式开盘，提现功能将于 2025 年 5 月 27 日 11:00 (UTC) 开放。

USD1 由特朗普家族关联企业 World Liberty Financial 发行，旨在通过实现法币与数字资产之间的无缝兑换，简化数字交易。 其近期整合及日益增长的受欢迎程度标志着其向更大规模的应用迈出了重要一步，使该稳定币能够在多个区块链上运作。 通过战略合作伙伴关系，USD1 正在加速其与去中心化金融生态系统的融合。

随着 Bitget 持续在其创新区间内引入独特且具有影响力的资产，此次 USD1 的上线印证了市场对稳定币生态系统日益增长的需求。

Bitget 持续拓展其产品体系，致力于成为领先的加密货币交易平台。 该交易所以其创新解决方案而闻名，助力用户在安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生态体系中探索加密货币的世界。 目前 Bitget 已上线逾 800 种加密货币交易对，并承诺将交易对数量扩展至 900 对以上，为用户架起通往比特币、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多个生态体系的桥梁。

此次将 USD1 纳入 Bitget 产品版图，标志着该平台通过深耕小众社群、推动去中心化经济创新，在生态扩展进程中迈出了关键步伐，进一步强化其作为多元化 Web3 项目战略门户的核心价值。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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