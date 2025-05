ビットゲット (Bitget)、ワールド・リバティ・フィナンシャル (World Liberty Financial) のUSD1（USD1）トークンを現物取引に上場

セーシェル・ヴィクトリア発, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所およびWeb3企業の大手であるビットゲットは、USD1の上場を発表し、同トークンを現物取引に追加した。 ワールド・リバティ・フィナンシャルが発行するUSD1は、米ドルと1対1で連動する法定通貨担保型ステーブルコインである。 USD1/USDTおよびUSD1/USDCの取引ペアは、2025年5月26日10:00 (UTC) に取引開始となり、出金は2025年5月27日11:00 (UTC) から可能となる。

トランプ一族と関係のあるワールド・リバティ・フィナンシャルが発行するUSD1は、法定通貨とデジタル資産のシームレスな変換を可能にすることで、デジタル取引の効率化を目的としている。 最近の導入と高まる人気は、ステーブルコインの幅広い普及に向けた大きな一歩を示しており、複数のブロックチェーン上での運用を可能にしている。 戦略的パートナーシップを通じて、USD1は分散型金融 (DeFi) エコシステムへの統合を加速させている。

ビットゲットがイノベーションゾーンにおいてユニークかつ影響力のある資産の取り扱いを進める中で、USD1の上場はステーブルコインエコシステムに対する需要の高まりを示している。

ビットゲットはサービスの拡充を継続し、暗号資産取引の主要プラットフォームとしての地位を確立している。 同取引所は、安全なCeDeFi (中央集権型金融と分散型金融の融合) エコシステム内でユーザーが暗号資産を活用できるようにする革新的なソリューションにより、高い評価を得ている。 ビットゲットは800種類以上の暗号資産ペアを取り揃えており、900以上の取引ペアへの拡充も予定している。これにより、ユーザーは Bitcoin、Ethereum、Solana、Base、TONを含む多様なエコシステムへアクセスできるようになる。

USD1のポートフォリオ追加は、ニッチなコミュニティの受け入れと分散型経済におけるイノベーションの促進を通じてエコシステムの拡大を図る重要な一歩であり、ビットゲットが多様なWeb3プロジェクトへのゲートウェイとしての役割をさらに強化するものである。

ビットゲットについて

ビットゲットは、2018年に設立された世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 Bitget取引所は、150を超える国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しており、独自のコピー取引機能や各種取引ソリューションを通じて、ユーザーのスマートな取引を支援している。また、ビットコイン価格、イーサリアム価格などの暗号資産価格にリアルタイムでアクセスできる機能も備えている。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレットは、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を率先的に推進し、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資する場合は、失っても構わない資金のみを割り当てることが推奨される。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

