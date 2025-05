Bitget רושמת את האסימון USD1 של World Liberty Financial למסחר בספוט

ויקטוריה, איי סיישל, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הודיעה על הרישום של USD1, והוסיפה אותו למסחר בספוט. USD1 של World Liberty Financial הוא מטבע יציב מגובה בפיאט, המקושר ביחס של 1:1 לדולר האמריקאי. המסחר בצמדי המסחר USD1/USDT ו-USD1/USDC מתחיל ב-26 במאי 2025, בשעה 10:00 (UTC), עם אפשרות למשיכה החל ב-27 במאי 2025, בשעה 11:00 (UTC).

USD1, שהונפק בידי World Liberty Financial, חברה המזוהה עם משפחת טראמפ, נועד לייעל עסקאות דיגיטליות על ידי מתן אפשרות להמרה חלקה בין מטבע פיאט לנכסים דיגיטליים. שילוב מעודכן זה והפופולריות הגוברת שלו הם סימנים משמעותיים לקראת אימוץ רחב יותר, המאפשר למטבע היציב לפעול לאורך מספר רשתות בלוקצ'יין. באמצעות שותפויות אסטרטגיות, USD1 מאיץ את שילובו באקו סיסטם הפיננסי המבוזר.

בעת ש-Bitget ממשיכה לאצור נכסים ייחודיים ומשפיעים באזור החדשנות שלה, הרישום של USD1 מסמל ביקוש גובר לאקו סיסטם של מטבעות יציבים.

Bitget ממשיכה להרחיב את ההיצע שלה, וממצבת את עצמה כפלטפורמה מובילה למסחר במטבעות קריפטוגרפים. הבורסה ביססה לעצמה מוניטין של פתרונות חדשניים המאפשרים למשתמשים לבחון את שוק הקריפטוגרפיה בתוך אקו סיסטם מאובטח של CeDeFi. עם מבחר גדול שמציע יותר מ-800 זוגות של מטבעות קריפטוגרפים ומחויבות להרחיב את היצע המסחר שלה ליותר מ-900 זוגות מסחר, Bitget מחברת משתמשים למערכות שונות, כולל Bitcoin, Ethereum, Solana, Base ו-TON.

הוספת USD1 לפורטפוליו של Bitget מסמנת צעד משמעותי לקראת הרחבת האקו סיסטם שלה על ידי אימוץ קהילות נישה וטיפוח חדשנות בכלכלות מבוזרות, ומספקת חיזוק נוסף לתפקידה כשער לפרויקטים מגוונים של Web3.

לפרטים נוספים על USD1, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

