Sniff Hotels 現已改名為 123 Reserve：全新名稱，使命不變，持續簡化全球酒店預訂流程

阿庫拉,聖卡塔琳娜州,巴西, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 國際酒店預訂平台 Sniff Hotels 正式宣布品牌及網域遷移至 123 Reserve。 此變更為全球增長策略及市場重新定位的一環,同時持續為全球旅客帶來迅速安全、簡單直觀的預訂體驗。

平台創辦人 Andre Sestari 表示:「過渡至 123 Reserve 是品牌進化過程中的重要里程碑。 我們的核心目標始終如一:為旅遊或商務需求提供現代化的高效簡易酒店預訂方案。」

新品牌形象伴隨一系列技術及視覺升級,包括重新設計的介面、優化的流動效能及更智能的搜尋系統,同時全面保留促進 Sniff Hotels 成為旅遊界可靠選擇的核心功能。

本次遷移經仔細規劃,確保用戶能夠無縫的體驗。 每次到訪舊網站時都會自動重新導向至新網域,書籤、瀏覽紀錄及外部連結均得到完整保留。

關於 123 Reserve

123 Reserve 為酒店預訂的全球平台,讓旅客輕鬆探索世界各地的無數住宿選擇。 憑藉直觀介面、高效格價工具及多語言支援,平台為各類用戶帶來實用、可靠且個人化的預訂體驗。

立即瀏覽: 123reserve.com

聯絡方式: andre.sestari@123reserve.com

