Sniff Hotels 正式更名为 123 Reserve：更换名称，不改初心，继续致力于简化全球酒店预订服务

阿斯库拉,圣卡塔琳娜州,巴西, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际酒店预订平台 Sniff Hotels 正式宣布其品牌和域名迁移至 123 Reserve。 这一变更是全球发展战略和市场重新定位的一部分,同时仍保持为全球旅行者提供快速、安全和直观预订体验的承诺。

该平台创始人 Andre Sestari 表示:“向 123 Reserve 的过渡是我们品牌发展的重要一步。 我们的重点始终不变:为旅游或商务人士提供便捷、现代且高效的酒店预订解决方案。”

新品牌形象带来一系列技术和视觉优化,包括重新设计的界面、移动端性能增强及更智能的搜索系统,同时保留了 Sniff Hotels 深受旅游和酒店行业信赖的核心功能。

迁移过程经过精心规划,以确保用户获得无缝体验。 所有对原网站的访问都将自动重定向至新域名,同时保留书签、历史记录和外部链接。

关于 123 Reserve

123 Reserve 是一个专注于酒店预订的全球平台,连接旅行者与众多目的地的数千种住宿选择。 通过直观的界面、高效的比较工具和多语言支持,该平台为每位用户提供实用、可靠和个性化的预订体验。

即刻访问: 123reserve.com

联系方式: andre.sestari@123reserve.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.