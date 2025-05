Sniff Hotels kini 123 Reserve: Nama baharu, misi yang sama untuk mempermudah tempahan hotel

ASCURRA, SANTA CATARINA, Brazil, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Platform tempahan hotel antarabangsa Sniff Hotels secara rasminya mengumumkan penghijrahan jenama dan domainnya kepada 123 Reserve. Perubahan ini merupakan sebahagian daripada strategi pengembangan ke peringkat global serta penyesuaian semula kedudukan pasaran sekaligus mengekalkan komitmennya terhadap pengalaman penempahan yang cepat, selamat dan intuitif bagi pengembara di seluruh dunia.

"Peralihan kepada 123 Reserve melambangkan langkah penting dalam evolusi jenama kami," kata Andre Sestari, pengasas platform tersebut. "Fokus kami kekal sama, iaitu untuk menawarkan penyelesaian moden dan cekap bagi tempahan hotel yang mudah, sama ada untuk pelancongan atau perniagaan."

Identiti jenama baharu tersebut hadir dengan beberapa penambahbaikan teknikal dan visual, termasuk antara muka berwajah baharu, prestasi mudah alih yang dioptimumkan dan sistem carian yang lebih pintar. Kesemua ciri baharu ini tidak mengubah ciri teras yang menjadikan Sniff Hotels pilihan yang dipercayai dalam sektor pelancongan dan hospitaliti.

Penghijrahan ini telah dirancang dengan teliti bagi memastikan pengalaman yang lancar untuk pengguna. Semua lawatan ke tapak web lama akan dihalakan secara automatik ke domain baharu yang turut menyimpan penanda, sejarah dan pautan luaran.

Perihal 123 Reserve

123 Reserve ialah sebuah platform global yang mengkhusus dalam penempahan hotel dengan menghubungkan pengembara dengan ribuan pilihan penginapan di pelbagai destinasi. Dengan antara muka yang intuitif, alat pembandingan yang cekap dan sokongan dalam berbilang bahasa, platform tersebut menyediakan pengalaman penempahan yang praktikal, boleh dipercayai dan diperibadikan untuk semua profil pengguna.

Lawati sekarang: 123reserve.com





Hubungi: andre.sestari@123reserve.com

