123 Reserve가 된 Sniff Hotels: 새로운 이름, 동일한 사명으로 전 세계 호텔 예약 간소화에 나서다

아스쿠라, 산타카타리나, 브라질, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 국제 호텔 예약 플랫폼인 Sniff Hotels이 브랜드와 도메인을 123 Reserve로 공식 이전한다고 발표했다. 이번 조치는 글로벌 성장 전략과 시장 재편성을 고려한 행보의 일환으로, 전 세계 여행객들을 대상으로 보다 빠르고 안전하며 직관적인 예약 경험을 제공하겠다는 약속은 그대로 고수하게 된다.

플랫폼의 창립자인 Andre Sestari는 “123 123 Reserve로의 전환은 우리 브랜드 진화의 중요한 단계에 해당한다.”라고 선언했다. 그는 이어 “관광이든 비즈니스든 호텔 예약을 보다 쉽게 가능케하는 현대적이고 효율적인 솔루션 제공이라는 우리의 중점 목표는 변함이 없다.”라고 강조했다.

새로운 브랜드 아이덴티티에는 새롭게 디자인된 인터페이스, 최적화된 모바일 성능, 더욱 스마트해진 검색 시스템 등 일련의 기술적, 시각적 개선 사항이 포함되며, 여행 및 숙박 업계에서 신뢰받는 브랜드로 자리매김한 핵심 기능은 변경되지 않는다.

마이그레이션 (이전 조치)은 사용자의 원활한 경험을 보장하기 위해 신중하게 계획되었다. 이전 웹사이트의 모든 방문은 새 도메인으로 자동 리디렉션되며 북마크, 기록 및 외부 링크는 그대로 유지된다.

123 Reserve 소개

123 Reserve는 호텔 예약을 전문으로 하는 글로벌 플랫폼으로 여행객을 다양한 목적지의 수천 개의 숙박 옵션에 연결하고 있다. 직관적인 인터페이스, 효율적인 비교 도구, 다국어 지원을 통해 모든 사용자 프로필에 맞는 실용적이고 신뢰할 수 있으며 개인화된 예약 경험을 제공하는 플랫폼이다.

지금 방문해보세요: 123reserve.com

Contact: andre.sestari@123reserve.com

