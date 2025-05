スニフ・ホテルズ (Sniff Hotels) が123リザーブ (123 Reserve) に名称変更：グローバルなホテル予約をシンプルにするという使命は継続

ブラジル・サンタカタリーナ州アスクーラ発, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国際的なホテル予約プラットフォームであるスニフ・ホテルズは、このたびブランドおよびドメインを123リザーブへ正式に移行したことを発表した。 この名称変更は、グローバルな成長戦略および市場リポジショニングの一環であり、世界中の旅行者に対して迅速・安全・直感的な予約体験を提供するというこれまでのコミットメントはそのまま維持される。

同プラットフォームの創業者であるアンドレ・セスタリ (Andre Sestari) は以下のように述べている。「123リザーブへの移行は、当社ブランドの進化における重要なステップです」。 「当社の焦点は変わりません。観光でもビジネスでも、誰もが簡単にホテル予約できる、現代的で効率的なソリューションを提供することです」。

新たなブランドアイデンティティには、再設計されたインターフェース、モバイル性能の最適化、よりスマートになった検索システムなど、一連の技術的および視覚的な改善が含まれており、これらの変更は、スニフ・ホテルズが旅行・ホスピタリティ分野で信頼されてきた根本的な機能を損なうことなく実現されている。

今回の移行は、ユーザーにとってシームレスな体験を確保するために、慎重に計画されたものである。 旧ウェブサイトへのアクセスはすべて自動的に新ドメインへリダイレクトされ、ブックマーク、閲覧履歴、外部リンクもそのまま保持される。

123リザーブについて

123リザーブは、世界中のさまざまな目的地にある数千の宿泊施設を旅行者とつなぐ、ホテル予約に特化したグローバルプラットフォームである。 直感的なインターフェース、効率的な比較ツール、多言語対応を備えた同プラットフォームは、あらゆるユーザープロファイルに対して、実用的で信頼性が高く、パーソナライズされた予約体験を提供している。

今すぐサイトにアクセスされたい: 123reserve.com





問い合わせ先: andre.sestari@123reserve.com

