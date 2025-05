My Aion si unisce al patto energetico Qatar-Cina, ancorando il percorso verso un Fondo Multilaterale per l'Energia Verde

Multilateral Green Agreement Signatories of the agreement MOU Signatories of the agreement Multilateral Green Signatories

La leadership sostenibile del Qatar converge con la potenza industriale della Cina e l'innovazione degli Stati Uniti al Qatar Economic Forum

DOHA, QATAR, May 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- My Aion Inc., azienda tecnologica e infrastrutturale con sede negli Stati Uniti, ha annunciato la sua inclusione come partner principale in un Memorandum d'Intesa (MOU) storico firmato durante il Qatar Economic Forum. L'accordo stabilisce le basi per un futuro Fondo Multilaterale per l'Energia Verde (MGEF), un obiettivo strategico perseguito attraverso delegazioni bilaterali, strutture di pianificazione congiunta e coordinamento istituzionale di alto livello tra Qatar e Cina.

L'accordo è stato firmato al Qatar Economic Forum, una piattaforma annuale organizzata da Bloomberg che è diventata un luogo privilegiato per annunciare partnership trasformative nei settori della finanza, dell'energia e dello sviluppo globale. Il riconoscimento di questa iniziativa da parte del forum evidenzia il suo allineamento strategico con la transizione della regione verso investimenti attenti al clima e collaborazioni transfrontaliere.

L'iniziativa si basa anche sullo slancio delle recenti attività diplomatiche di alto livello nella regione, tra cui la storica visita dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump. La sua presenza ha sottolineato il rinnovato interesse globale per il ruolo del Golfo come ponte strategico tra Oriente e Occidente, un interesse che ora si manifesta in una cooperazione transfrontaliera tangibile come questa alleanza.

La partnership strategica apre la strada a un'alleanza per l'energia verde da 50 miliardi di dollari, secondo le stime degli architetti del fondo, posizionando Qatar e Cina in prima linea rispetto a oltre 300 miliardi di dollari di esigenze infrastrutturali sostenibili in MENA e Africa, previste entro il 2030.

1. Una Pietra Miliare Strategica all'interno della Visione dell'Emiro

Il Memorandum d'Intesa, negoziato in pieno allineamento con la Visione Nazionale del Qatar 2030, riflette il crescente ruolo dell'Emirato come ancoraggio geoeconomico per lo sviluppo sostenibile in Medio Oriente e Nord Africa. Pur non essendo formalmente sponsorizzato dallo Stato, il patto gode della partecipazione attiva di Sheikh Mansour Jabor J.J. Al-Thani, membro di alto rango della Famiglia Reale Al Thani e Presidente del Gruppo Al Mansour, la cui leadership esemplifica l'integrazione del settore privato nella visione a lungo termine dell'Emiro per il Qatar come hub finanziario verde della regione MENA.

"Questa alleanza riflette l'impegno crescente del Qatar verso partnership che combinano lungimiranza sovrana, capitale globale e tecnologie trasformative," ha dichiarato Sheikh Mansour. "Opera in piena armonia con la roadmap di Sua Altezza l'Emiro per un'economia a prova di futuro che eleva l'umanità rispettando i confini planetari condivisi."

2. Verso il Fondo Multilaterale per l'Energia Verde (MGEF)

Il MGEF, concepito come il risultato principale di questa collaborazione, con una capacità stimata di 50 miliardi di dollari, sarà strutturato nel corso del prossimo anno attraverso una serie di scambi diplomatici bilaterali, la formazione di una task force tecnica e finanziaria dedicata e il coordinamento tra istituzioni pubbliche e attori privati.

ZHENG Xiaoping, Direttore Esecutivo del China Business Top 100 Forum e fondatore del Green Finance Fund, è stato nominato architetto principale del fondo. Le sue credenziali multilaterali includono partnership con la Banca Mondiale, MIGA e oltre 28 municipalità cinesi coinvolte in progetti di infrastrutture verdi per un valore superiore a 40 miliardi di dollari. Il suo lavoro pionieristico comprende la facilitazione delle prime certificazioni internazionali di obbligazioni verdi in Cina e la creazione di quadri con l'Iniziativa Climate Bonds (CBI) e il governo di Macao per la cooperazione finanziaria verde transfrontaliera.

3. Il Portafoglio Tecnologico Completo di My Aion

La selezione di My Aion per questa alleanza strategica segue il suo successo nel contratto BOT (Build-Operate-Transfer) per città cognitive ad Abu Dhabi, dimostrando capacità comprovate nell'infrastruttura intelligente integrata. L'azienda offre una suite tecnologica completa che comprende intelligenza artificiale, cybersecurity, sistemi di gestione dell'acqua e soluzioni per l'energia rinnovabile, inclusa una tecnologia solare bifacciale proprietaria ottimizzata per climi estremi.

‘Il nostro portafoglio tecnologico affronta l'intero spettro delle esigenze infrastrutturali sostenibili in MENA e Africa, ha dichiarato Daniele Marinelli, CEO di My Aion Inc. Dalla gestione urbana basata sull'intelligenza artificiale ai sistemi idrici sicuri e all'energia rinnovabile adattata al clima, siamo pronti a fornire soluzioni integrate per la trasformazione della regione.’

4. Opportunità di Mercato e Tempistica di Implementazione

La partnership mira ad espandere il mercato delle infrastrutture sostenibili in MENA e Africa, che si prevede supererà i 300 miliardi di dollari entro il 2030. L'implementazione inizierà con la creazione di un gruppo di lavoro congiunto entro 30 giorni, seguita da delegazioni reciproche di alto livello tra Qatar e Cina per finalizzare la selezione dei progetti e i meccanismi di finanziamento.

L'alleanza punta a inaugurare il suo primo progetto entro 12 mesi, concentrandosi inizialmente sullo sviluppo di città cognitive integrate che sfruttano la tecnologia consolidata di My Aion.

Questa partnership esemplifica come l'allineamento sovrano, la scala industriale e la tecnologia climatica possano convergere per ridefinire le infrastrutture globali. Il posizionamento del Qatar come catalizzatore della finanza verde nella regione MENA è rafforzato attraverso l'azione, non solo la strategia.



