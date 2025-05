My Aion une-se ao pacto energético Catar-China, ancorando o caminho para um Fundo Multilateral de Energia Verde

Multilateral Green Agreement Signatories of the agreement MOU Signatories of the agreement Multilateral Green Signatories

O papel de liderança sustentável do Catar converge com o poder industrial da China e a inovação dos EUA no Fórum Econômico do Catar

DOHA, QATAR, May 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- My Aion Inc., uma empresa de tecnologia e infraestrutura com sede nos EUA, anunciou sua inclusão como parceiro central em um memorando de entendimento (MOU) histórico assinado durante o Fórum Econômico do Catar. O acordo estabelece a base para um futuro Fundo Multilateral de Energia Verde (MGEF), um objetivo estratégico perseguido por meio de delegações bilaterais, estruturas de planejamento conjuntas e coordenação institucional de alto nível entre Catar e China.

O acordo foi assinado no Fórum Econômico do Catar, uma plataforma anual organizada pela Bloomberg que se tornou um local privilegiado para anunciar parcerias transformadoras em finanças, energia e desenvolvimento global. O reconhecimento desta iniciativa pelo fórum destaca seu alinhamento estratégico com a transição da região para investimentos conscientes do clima e colaboração transfronteiriça.

A iniciativa também se baseia no impulso de recentes compromissos diplomáticos de alto nível na região, incluindo a visita histórica do ex-presidente dos EUA, Donald J. Trump. Sua presença ressaltou o renovado interesse global no papel do Golfo como uma ponte estratégica entre o Oriente e o Ocidente, um interesse que agora se manifesta em cooperação transfronteiriça tangível, como esta aliança.

A parceria estratégica abre caminho para uma aliança de energia verde de US$ 50 bilhões, conforme estimado pelos arquitetos do fundo, posicionando Catar e China na vanguarda de mais de US$ 300 bilhões em necessidades de infraestrutura sustentável em MENA e África, projetadas até 2030.

1. Um Marco Estratégico Dentro da Visão do Emir

O Memorando de Entendimento (MOU), negociado em total alinhamento com a Visão Nacional do Catar 2030, reflete o papel crescente do Emirado como um pilar geoeconômico para o desenvolvimento sustentável no Oriente Médio e Norte da África. Embora não seja formalmente patrocinado pelo Estado, o pacto conta com a participação ativa de Sheikh Mansour Jabor J.J. Al-Thani, membro sênior da Família Real Al Thani e presidente do Grupo Al Mansour, cuja liderança exemplifica a integração do setor privado na visão de longo prazo do Emir para o Catar como um centro de financiamento verde na região MENA.

"Esta aliança reflete o compromisso crescente do Catar com parcerias que combinam visão soberana, capital global e tecnologias transformadoras", disse Sheikh Mansour. "Ela opera em plena harmonia com o roteiro de Sua Alteza o Emir para uma economia preparada para o futuro, que eleva a humanidade enquanto respeita nossos limites planetários compartilhados."

2. Rumo ao Fundo Multilateral de Energia Verde (MGEF)

O Fundo Multilateral de Energia Verde (MGEF) é concebido como o principal resultado desta colaboração, com uma capacidade estimada de US$ 50 bilhões. Ele será estruturado ao longo do próximo ano por meio de uma série de intercâmbios diplomáticos bilaterais, da formação de uma força-tarefa técnica e financeira dedicada e da coordenação entre instituições públicas e atores privados.

ZHENG Xiaoping, Diretor Executivo do China Business Top 100 Forum e fundador do Green Finance Fund, foi nomeado como o principal arquiteto do fundo. Suas credenciais multilaterais incluem parcerias com o Banco Mundial, MIGA e mais de 28 municípios chineses envolvidos em projetos de infraestrutura verde avaliados em mais de US$ 40 bilhões. Seu trabalho pioneiro inclui a facilitação das primeiras certificações internacionais de títulos verdes da China e o estabelecimento de estruturas com a Climate Bonds Initiative (CBI) e o governo de Macau para a cooperação financeira verde transfronteiriça.

3. O Portfólio Abrangente de Tecnologia da My Aion

A seleção da My Aion para esta aliança estratégica segue seu contrato bem-sucedido de cidades cognitivas BOT (Build-Operate-Transfer) em Abu Dhabi, demonstrando capacidades comprovadas em infraestrutura inteligente integrada. A empresa oferece um conjunto abrangente de tecnologias que inclui inteligência artificial, cibersegurança, sistemas de gestão de água e soluções de energia renovável, incluindo tecnologia solar bifacial proprietária otimizada para climas extremos.

"Nosso portfólio de tecnologia atende a todo o espectro de necessidades de infraestrutura sustentável em MENA e África", afirmou Daniele Marinelli, CEO da My Aion Inc. "Desde a gestão urbana baseada em IA até sistemas seguros de água e energia renovável adaptada ao clima, estamos posicionados para fornecer soluções integradas para a transformação da região."

4. Oportunidade de mercado e cronograma de implementação

A parceria visa expandir o mercado de infraestrutura sustentável em MENA e África, que deve ultrapassar US$ 300 bilhões até 2030. A implementação começará com a criação de um grupo de trabalho conjunto dentro de 30 dias, seguido por delegações recíprocas de alto nível entre Catar e China para finalizar a seleção de projetos e mecanismos de financiamento.

A aliança pretende iniciar a construção de seu primeiro projeto dentro de 12 meses, com um foco inicial no desenvolvimento de cidades cognitivas integradas que aproveitam o portfólio tecnológico comprovado da My Aion.

Essa parceria exemplifica como o alinhamento soberano, a escala industrial e a tecnologia climática podem convergir para remodelar a infraestrutura global. O posicionamento do Catar como catalisador do financiamento verde na região MENA é reforçado por ações concretas, não apenas por estratégia.

