Innstilling fra Equinors valgkomité

Valgkomiteen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) innstiller Dawn Summers som kandidat til bedriftsforsamlingens valg av nytt styre i Equinor ASA

Videre innstiller valgkomiteen gjenvalg av Jon Erik Reinhardsen som styreleder og Anne Drinkwater som nestleder, samt gjenvalg av Finn Bjørn Ruyter, Haakon Bruun-Hanssen, Mikael Karlsson, Fernanda Lopes Larsen og Tone Hegland Bachke som medlemmer til styret i Equinor ASA. Nåværende styremedlem Jonathan Lewis trer ut av styret per 30. juni 2025. Det innstilles til at Dawn Summers velges inn i styret med virkning fra 1. september 2025.

Dawn Summers fungerte som midlertidig Chief Operating Officer (COO) i Harbour Energy fra 2024–2025. I denne stillingen var hun ansvarlig for drift og integrasjon etter Harbour Energys oppkjøp av Wintershall Dea, hvor hun var Chief Operating Officer og styremedlem fra 2020–2024. I Wintershall Dea var hun ansvarlig for sikker drift, og ledet også arbeidet med utvikling av tidligfase karbonfangst- og lagringsprosjekter (CCS) og hydrogenprosjekter. Tidligere har Summers hatt COO-stillinger i Beach Energy fra 2018–2020 og Origin Energy fra 2016–2018. Hun var også administrerende direktør for HMS, drift og utvikling hos General Energy fra 2013–2015. Summers har også bred erfaring fra BP fra perioden 1995–2013.

Summers er aktiv i europeisk energipolitikk. Som tidligere styreleder for det europeiske styret i International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) ledet hun strategisk engasjement med EU-institusjoner om energiomstillingspolitikk og energisikkerhet. Hun var også president i GasNaturally, hvor hun arbeidet for å sikre løsninger for å begrense klimagassutslipp i hele gassverdikjeden.

Summers har fremmet arbeidet for mangfold og inkludering i energisektoren og veileder neste generasjons kvinnelige ledere innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk.

Summers har en bachelorgrad i ingeniørfag (med utmerkelse) i kjemiteknikk fra Edinburgh University og Executive Operations Leadership fra MIT Sloan School of Management i Massachusetts, USA.

Valg til styret i Equinor ASA finner sted i selskapets bedriftsforsamlingsmøte mandag 2. juni 2025. Det foreslås at valget får virkning fra 1. juli 2025 med unntak av Dawn Summers som foreslås valgt inn i styret med virkning fra 1. september, alle velges med virkning inntil det ordinære valget av aksjonærrepresentanter til styret i juni 2026.

Kontaktpersoner:

Nils Morten Huseby, leder av valgkomiteen

Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor,

Sissel Rinde, +47 412 60 584.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

