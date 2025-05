マディソン・リアルティ・キャピタル（Madison・Realty・Capital）、ファイザー（Pfizer）旧本社の住宅化プロジェクトに7億2,000万ドル（約1032億円）を融資

ニューヨーク市におけるオフィスから住宅へのコンバージョンプロジェクトとして過去最大の資金調達

ニューヨーク, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 不動産プライベートクレジットに特化した垂直統合型の不動産プライベート・エクイティ会社であるマディソン・リアルティ・キャピタル(Madison Realty Capital)は本日、メトロロフト・デベロッパーズ(Metro Loft Developers)とデイヴィッド・ワーナー・リアルエステート・インベストメンツ(David Werner Real Estate Investments)による共同事業体に対し、総額7億2,000万ドルの融資を実行したと発表しました。対象となるのは、マンハッタンのミッドタウン・イーストにある、隣接し接続された2棟のオフィスビルから成るファイザー旧本社の開発および住宅へのコンバージョンプロジェクトです。所在地はイースト42丁目219番および235番。1,602戸の最先端集合住宅へのコンバージョンが予定されています。建設はすでに始まっており、2027年第4四半期の完成が見込まれています。

マディソン・リアルティ・キャピタルのマネージング・プリンシパル兼共同創業者ジョシュ・ゼーゲン(Josh Zegen)氏は次のように述べています:

「ニューヨーク市史上最大のオフィスから住宅へのコンバージョンプロジェクトに対して、柔軟な資金スキームを構築することで、ミッドタウン・マンハッタンにおける高級賃貸住宅の新たな基準を築こうとしています。オフィスから住宅への複雑なコンバージョン実績を持つメトロロフトと、著名な機関投資家向け資産の運用において豊富な経験を持つデイヴィッド・ワーナー・リアルエステート・インベストメンツの知見を組み合わせたこのプロジェクトは、この規模にふさわしい理想的なスポンサー体制と言えるでしょう」

メトロロフト創業者兼CEOのネイサン・バーマン(Nathan Berman)氏も以下のように述べています:

「私たちの構想を実現するこの画期的なプロジェクトにおいて、大きな節目を迎えられたことを大変嬉しく思います。パートナーであるデイヴィッド・ワーナー・リアルエステート・インベストメンツ、そして融資を提供してくださったマディソン・リアルティ・キャピタルの信頼と尽力に心より感謝いたします。」

完成後、物件は1,602戸の高級賃貸アパートメントとなり、そのうち25%は、ニューヨーク市の「商業ビル転用による住宅向け税制優遇制度(Affordable Housing from Commercial Conversions Tax Incentive Benefits Program)」に基づくアフォーダブル住宅として指定される予定です。また、10万平方フィート(約9,290平方メートル)超のアメニティ施設と約3万平方フィート(約2,787平方メートル)の1階部分には商業スペースも備える予定です。両棟の住戸には、プレミアム家電付きの特注ビルトインキッチン、石材カウンター、深めのバスタブ付きの高級浴室、室内洗濯乾燥機、スマートホーム機能など高級な仕様が採用されます。

デイヴィッド・ワーナー・リアルエステート・インベストメンツ代表のデイヴィッド・ワーナー(David Werner)氏は次のように述べています:

「この象徴的なファイザー旧本社の再開発プロジェクトにおいて、信頼するパートナーであるメトロロフトと協業できることを誇りに思います。この取り組みは、ニューヨークの不動産を再生するという、私たちの共通のビジョンとコミットメントを体現するものです。マディソン・リアルティ・キャピタルとの融資締結は非常に円滑で、彼らは必要な柔軟性を提供しつつも、正確かつ迅速に対応する優れたレンダーです。そして、彼らの積極的かつ専門的なアプローチが成功の鍵となりました。本件に尽力いただいた全てのチームメンバーに深く感謝するとともに、今後のさらなる協業を心より楽しみにしています。」

この融資は、マーカス&ミリチャップ(Marcus & Millichap)(NYSE: MMI)の一部門であり、機関投資家向け資本市場サービスを提供するIPAキャピタル・マーケッツのマックス・ハーゾグ(Max Herzog)、マルコ・カザンジアン(Marko Kazanjian)、アンドリュー・コーエン(Andrew Cohen)、マックス・ハルシュ(Max Hulsh)の各氏によって取りまとめられました。

ハーゾグ氏は次のように述べました:

「デイヴィッド・ワーナー・リアルエステート・インベストメンツとメトロロフトは、非常に優れたコンバージョンプロジェクトを企画し、当社IPAが競争力ある資金調達を進める上で大きな力となりました。マディソン・リアルティ・キャピタルは、当初から非常に専門的な姿勢で臨み、確実かつ的確な実行により、スムーズかつ効率的なクロージングを実現しました。。本プロジェクトは、ニューヨーク市におけるクラスA住宅ニーズへの対応策として、新たなコンバージョンモデルとなるでしょう。」

本物件はミッドタウン・イーストに位置し、マンハッタンでも特に人気の高いオフィス街のひとつにあります。このエリアにはクラスAオフィスが集積しており、それに伴って質の高い賃貸住宅への需要も非常に高まっています。また、物件は42丁目に沿って350フィート以上の間口を有し、ミッドタウンでも屈指の主要幹線道路に面していることから、比類ない視認性とアクセス性を誇ります。さらに、グランド・セントラル駅をはじめとする主要交通ハブにも至近で、周辺には一流のビジネス街、高級リテール、洗練されたレストラン、そして文化施設が数多く立地しており、極めて利便性の高いロケーションです。

借り手側の代理人はマイク・ワーナー(Mike Werner)氏率いるフリード・フランク法律事務所(Fried Frank)、貸し手側の代理人はジェリー・フォイヤースタイン(Jerry Feuerstein)氏率いるクリス&フォイヤースタイン法律事務所(Kriss & Feuerstein)が務めました。

Madison Realty Capitalについて

マディソン・リアルティ・キャピタルは、米国を拠点とする商業用不動産向けプライベートクレジット戦略に特化した垂直統合型のプライベート・エクイティ会社です。2024年12月31日時点で、同社およびその関連会社(以下総称して「マディソン」)は、世界中の機関投資家を顧客基盤とし、221億ドル(約3兆1667億円)の資産を運用しています。2004年の設立以来、マディソンは多様な借り手に対する直接融資、不良債権の取得、優先株式投資などを通じて、証券・非証券を含む不動産取引を累計537億ドル(約7兆1563億円)以上手掛けてきました。マディソンは、物件のライフサイクル全体を通じて価値を提供することを目指し、各借り手のニーズに応じた柔軟な資金調達ソリューションと、迅速かつ確実な実行力を備えた優れたアンダーライティング能力を通じて、それを実現しています。

詳細はLinkedInにてMadison Realty Capitalをフォローするか、www.madisonrealtycapital.com をご覧ください。

Metro Loftについて

メトロロフト・マネジメントLLC(Metro Loft Management, LLC)は、1997年にネイサン・バーマン氏によって設立された、垂直統合型の不動産開発・管理会社であり、同氏は現在もマネージング・プリンシパルを務めています。ロウアー・マンハッタンにおける住宅開発の先駆者として、メトロロフトは過去20年以上にわたり、ニューヨーク市ダウンタウンにある象徴的な建物の数々を再開発してきました。その代表例には、443グリニッジ・ストリート、20エクスチェンジ・プレイス、63ウォール・ストリートといった歴史的建築物が含まれます。メトロロフトは、ロウアー・マンハッタンにおける著名な分譲マンションや賃貸住宅の取得、開発、管理を担っており、商業ビルから住宅へのコンバージョンを手がけるリーディング企業として広く知られています。当社の評価は、物件ごとの個性を尊重し、それを現代的なデザインとアメニティによって引き立てるという、独自のアプローチとビジョンに基づいて築かれてきました。

David Werner Real Estate Investmentsについて

デイヴィッド・ワーナー・リアルエステート・インベストメンツは、ニューヨーク市を拠点とし、不動産業界のベテランであるデイヴィッド・ワーナー氏が率いる企業です。商業用不動産への投資において40年以上にわたる成功実績を誇り、オフィスおよび住宅セクターにおける豊富な経験を有しています。同社は、ニューヨーク市の象徴的な不動産を所有・戦略的に運用していることで高く評価されています。

IPA Capital Marketsについて

マーカス&ミリチャップの一部門であるIPAキャピタル・マーケッツは、、主要な個人投資家および機関投資家に対し、商業用不動産に関連する資本市場における資金調達ソリューションを提供しています。提供サービスには、デットファイナンス、メザニンファイナンス、優先株式およびジョイントベンチャー出資、スポンサー出資などが含まれます。

