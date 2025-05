Bitget Wallet 推出全新品牌標識和 Crypto for Everyone 運動

在 300% 的用戶增長推動下,Bitget Wallet 推出全新設計和 100 萬美元宣傳活動,推動加密貨幣全球日常使用

薩爾瓦多聖薩爾瓦多, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的非託管加密錢包 Bitget Wallet 公布全新品牌標識,反映其朝着面向日常使用的全方位服務加密錢包轉型。 Bitget Wallet 擁有超過 8,000 萬用戶,已策略性地將服務範圍從交易和收益拓展至鏈上發現和全球支付。 除了象徵着簡潔和方向的新標識外,該應用程式還推出了更精簡易用的介面,讓所有人都能更簡單直觀地使用加密貨幣。 Bitget Wallet 秉承 Crypto for Everyone 的包容性座右銘——現已融入一項更廣泛的倡議 Crypto for Everyone 運動,旨在吸引下一個十億用戶。 為此,Bitget Wallet 計劃以超過 100 萬美元的獎池激勵社群,以感謝大家的支持。

Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 表示:「錢包的角色正在不斷演變——它正從利基工具轉變為可滿足日常需求的實用工具。」 他補充道:「此次品牌重塑是讓每個人都能使用加密貨幣長期計劃的一部分。 我們正在構建這樣一個未來:使用加密貨幣就像使用 Uber 或 Paypal 一樣方便。」 Bitget Wallet 的增長與人們對自主託管和替代性金融渠道的需求增加相吻合,尤其是在銀行基礎設施有限的地區。 該平台的用戶在過去一年增長了 300%,其中非洲 (+959%)、歐洲 (+367%) 和中東 (+350%) 增長最快,因為越來越多的個人轉向使用加密貨幣來應對通貨膨脹、銀行服務受限和經濟不穩定,從而更好地掌控自己的財務。

Bitget Wallet 的品牌重塑聚焦於讓加密貨幣更易於使用,更貼合日常需求。 該錢包圍繞四大核心功能——交易、收益、支付和發現構建,讓用戶只需按一下,即可追蹤市場趨勢、探索新代幣以及在 130 多個區塊鏈上進行交易。 在選定地區將推出全新簡易模式,為加密貨幣新手用戶提供簡化使用體驗。 為了支援安全使用,錢包還包含實時風險監控和交易篩選等保護措施,幫助用戶更安全地體驗鏈上金融。

Bitget Wallet 是首批推出應用內商店的錢包之一,也仍然是唯一一家提供全面支付靈活性的主流自託管錢包,涵蓋加密卡、QR 碼掃描和直接購買。 商店支持 300 多個品牌,涵蓋遊戲、移動、旅遊和電子商務,可在 Amazon、Google Play、Shopee 等平台上使用加密貨幣支付。 與國家 QR 碼支付系統的區域整合也正在進行中。 基於其日常實用性,該錢包提供收益功能,幫助用戶通過其加密餘額賺取被動收入,並計劃擴展至數字資產之外,支持股票和黃金等代幣化的現實世界資產。

「Bitget Wallet 秉承加密貨幣的精髓,超越了我們去中心化的願景,成為鏈上資產交易、收益和支付的關鍵接入層。 用戶現在擁有了更強大的工具——簡單易用、方便存取且功能齊全——可隨時隨地為用戶帶來機遇。」Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說道。

為了紀念此次品牌重塑,Bitget Wallet 與領先的生態系統項目合作推出 Crypto for Everyone 運動,提供超過 100 萬美元的獎勵,並邀請用戶通過互動活動探索更新後的平台。

有關品牌更新和產品路線圖的更多詳細資訊,請瀏覽 Bitget Wallet 網誌。 在 YouTube 上觀看品牌影片。

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非託管加密錢包,旨在讓每個人都能簡單安全地使用加密貨幣。 此錢包擁有超過 8 千萬用戶,提供全套加密貨幣服務,包括互換交易、市場洞察、質押、獎勵、去中心化應用程式 (DApp) 探索和支付解決方案。 Bitget Wallet 支援 130 多個區塊鏈和上百萬種代幣,可在數百個去中心化交易所 (DEX) 和跨鏈橋上進行順暢多鏈交易。 此錢包設有逾 3 億美元的用戶保障基金,可為用戶資產提供最高級別的安全保障。

