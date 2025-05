ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)、新ブランドアイデンティティと「すべての人に暗号資産を (Crypto for Everyone)」ムーブメントを発表

ユーザー数が300%増加したことを受け、ビットゲット・ウォレットは、新たなブランドデザインと100万米ドル (約14億3,424万円) 規模のキャンペーンを発表し、暗号資産の世界的な日常利用の促進を目指す

エルサルバドル・サンサルバドル発, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 非管理型暗号資産ウォレットのリーディングプロバイダーであるビットゲット・ウォレットは、日常的な利用に適したフルサービス型ウォレットへの進化を反映した新たなブランドアイデンティティを発表した。 8,000万人を超えるユーザーを抱えるビットゲット・ウォレットは、取引や利回り運用を超え、オンチェーンでの発見やグローバル決済へと戦略的にサービスを拡充している。 シンプルさと方向性を象徴する新しいロゴとともに、アプリはより洗練され、誰にとっても直感的に使いやすいインターフェースへと刷新された。 ビットゲット・ウォレットは、誰もが暗号資産にアクセスできる社会を目指す包括的スローガン「すべての人に暗号資産を」を掲げており、現在は「すべての人に暗号資産をムーブメント (Crypto for Everyone Movement)」というより広範な取り組みの一環として、次の10億人のユーザーの取り込みを目指している。 この取り組みの一環として、コミュニティへの感謝を込め、100万米ドル以上の報酬プールを用意し、参加を促進する計画である。

「ウォレットの役割は進化しており、ニッチなツールから日常のニーズに対応する実用的な存在へと変わりつつあります」と、ビットゲット・ウォレットCOOのアルビン・カン (Alvin Kan) は述べている。 「このリブランディングは、すべての人に暗号資産を身近にするという長期的な計画の一環です。 私たちは、暗号資産とのやり取りが、ウーバー (Uber) やペイパル (Paypal) を使うのと同じくらい簡単に感じられる未来を目指しています」と、同氏は付け加えた。 ビットゲット・ウォレットの成長は、セルフカストディへの関心や、従来の金融アクセスに代わる手段への需要の高まりと重なっており、特に銀行インフラが限られている地域でその傾向が顕著である。 同プラットフォームは過去1年間でユーザー数が300%増加し、特にアフリカ (+959%)、ヨーロッパ (+367%)、中東 (+350%) で急成長を遂げている。これは、インフレ、銀行サービスへのアクセスの制限、経済的不安定といった課題に直面する中、より多くの人々が暗号資産を通じて財務の主導権を手にしようとしていることを示している。

ビットゲット・ウォレットのリブランディングは、暗号資産をより使いやすく、日常生活に実用的なものにすることに重点を置いている。 ウォレットは、取引 (Trade)、運用 (Earn)、支払い (Pay) 、そして探索 (Discover) という4つのコア機能を中心に設計されており、ユーザーは市場動向の追跡、新規トークンの発見、130以上のブロックチェーンを横断したワンクリック取引が可能となっている。 特定地域では、暗号資産初心者向けに、よりシンプルな操作を提供する「シンプルモード」が導入される予定である。 安全な利用をサポートするため、リアルタイムのリスクモニタリングや取引スクリーニングなどの保護機能も搭載されており、ユーザーがオンチェーン金融をより安心して活用できるよう支援している。

ビットゲット・ウォレットは、アプリ内ショップを導入した初のウォレットの一つであり、暗号資産カード、QRコード決済、暗号資産による直接購入など、柔軟な支払い手段を提供する唯一の主要自己管理型ウォレットとしても位置付けられている。 ショップ機能は、Amazon、Google Play、Shopeeなどを含むゲーム、モバイル、旅行、Eコマース分野の300以上のブランドで暗号資産による支払いを可能にしている。 また、地域ごとに各国のQR決済システムとの統合も進行中である。 こうした日常的な利便性を基盤に、ビットゲット・ウォレットは暗号資産残高に対するパッシブインカム機能も提供しており、今後は株式や金などのトークン化された実物資産にも対応を広げていく予定である。

「ビットゲット・ウォレットは、単なる分散型ビジョンを超えて、オンチェーン資産における取引・利回り・支払いの重要なアクセスレイヤーとして、暗号資産の本質を体現しています。 今やユーザーは、シンプルでアクセスしやすく、機能性に富んだ、より強力なツールを手にしており、世界中どこにいても、必要なときにチャンスへとつながることができます」と、ビットゲットCEOのグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

今回のリブランディングを記念し、ビットゲット・ウォレットは主要なエコシステムプロジェクトとの提携により、「すべての人に暗号資産をムーブメント」を開始する。同キャンペーンでは、100万米ドル超の報酬が提供され、ユーザーはインタラクティブな企画を通じてアップデートされたプラットフォームを体験できる。

ブランドの刷新およびプロダクトロードマップの詳細は、ビットゲット・ウォレットブログで確認できる。 YouTubeでブランド紹介動画を視聴されたい。

ビットゲット・ウォレットについて

ビットゲット・ウォレットは、すべての人にとって暗号資産をシンプルかつ安全にすることを目的とした、非管理型の暗号資産ウォレットである。 8,000万人を超えるユーザーを有し、スワップ、マーケット情報、ステーキング、リワード、DApp探索、決済ソリューションなど、暗号資産に関するあらゆるサービスをワンストップで提供している。 130以上のブロックチェーンおよび数百万種類のトークンに対応するビットゲット・ウォレットは、数百のDEX (分散型取引所) およびクロスチェーンブリッジを通じて、シームレスなマルチチェーン取引を実現している。 3億米ドル (約437億円) 以上のユーザー保護基金に支えられ、ユーザー資産に対する最高水準のセキュリティを保証している。

