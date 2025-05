Bitget Wallet משיקה זהות מותג חדשה ותנועה שקוראת "קריפטוגרפיה לכולם"

עם גיבוי בדמות גידול של 300% במשתמשים, Bitget Wallet חושפת עיצוב חדש וקמפיין בגובה מיליון דולר כדי לשלב קריפטוגרפיה בשימוש יומיומי ברחבי העולם

סן סלבדור, אל סלבדור, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget Wallet, אפליקציית ארנק ה-Web3 ללא משמורת המובילה, חשפה זהות מותג חדשה שתשקף את ההתפתחות של האפליקציה לכדי ארנק קריפטוגרפי מלא המיועד לשימוש יומיומי. עם יותר מ-80 מיליון משתמשים, Bitget Walle הרחיבה באופן אסטרטגי את הפתרון הטכנולוגיים שלה אל מעבר למסחר ורווחים, לגילוי רשתות ותשלומים גלובליים. לצד סמליל חדש המסמל פשטות וכיוון, האפליקציה מציעה ממשק משתמש זורם וידידותי יותר כדי להפוך את שוק הקריפטוגרפיה לאינטואיטיבי יותר עבור כולם. Bitget Walle עומד מאחורי המוטו המכיל - "קריפטוגרפיה לכולם" (Crypto for Everyone) - כעת חלק מיוזמה רחבה יותר, Crypto for Everyone Movement, שמטרתה לצרף את מיליארד המשתמשים הבאים. באמצעות זאת, היא מתכננת לתמרץ את הקהילה עם מאגר של למעלה ממיליון דולר כהכרת תודה על התמיכה.

"תפקיד הארנקים מתפתח - הוא עובר מכלי נישה לכלי עם תועלת בעולם האמיתי לצרכים יומיומיים", אמר אלווין קאן (Alvin Kan), מנהל התפעול הראשי של Bitget Wallet. "המיתוג מחדש הזה הוא חלק מתוכנית ארוכת טווח להפוך את הקריפטו לנגיש לכולם. אנחנו בונים לקראת עתיד שבו אינטראקציה עם קריפטו מרגישה קלה כמו שימוש ב-Uber או PayPal", הוסיף. הצמיחה של Bitget Wallet חפפה לביקוש מוגבר למשמורת עצמית וגישה פיננסית חלופית, במיוחד באזורים שבהם התשתית הבנקאית מוגבלת. הפלטפורמה ראתה עלייה של 300% במשתמשים בשנה האחרונה, עם הצמיחה המהירה ביותר באפריקה (+959%), אירופה (+367%) והמזרח התיכון (+350%), כאשר יותר אנשים פונים לקריפטו כדי לנווט באינפלציה, גישה בנקאית מוגבלת וחוסר יציבות כלכלית, ומשיגים שליטה רבה יותר על הכספים שלהם.

המיתוג מחדש של Bitget Wallet מתמקד בהפיכת הקריפטו לקל יותר לשימוש ופרקטי יותר לצרכים יומיומיים. הארנק בנוי סביב ארבע תכונות ליבה - סחר, רווח, תשלום וגילוי - מאפשר למשתמשים לעקוב אחר מגמות שוק, לחקור אסימונים חדשים ולסחור בלמעלה מ-130 בלוקצ'יין בלחיצה אחת. באזורים נבחרים, יושק מצב פשוט חדש כדי להציע חוויה יעילה למשתמשים חדשים בקריפטו. כדי לתמוך בשימוש מאובטח, הוא כולל הגנות כמו ניטור סיכונים בזמן אמת וסינון עסקאות, המסייעים למשתמשים לנווט בפיננסים ברשת בצורה בטוחה יותר.

אפליקציית Bitget Wallet היא מהראשונות להשיק חנות בתוך האפליקציה, והיא נותרה ארנק האחסון העצמי במשמורת עצמית הגדול היחיד המציע גמישות תשלום מלאה, כולל כרטיסים קריפטוגרפים, סריקות קוד QR ורכישות ישירות. החנות תומכת ביותר מ-300 מותגים בתחומי המשחקים, המובייל, התיירות והמסחר האלקטרוני, והיא מאפשרת לבצע תשלומים קריפטוגרפים ב-Amazon, Google Play, Shopee ועוד. כן תציג האפליקציה בקרוב שילובים אזוריים עם מערכות תשלום, באמצעות QR לאומי. בהתבסס על שירות יומיומי זה, הארנק מציע יכולות תשואה שיעזרו למשתמשים להרוויח הכנסה פסיבית בזכות היתרות הקריפטוגרפיות שלהם, והתכנון הוא לתמוך בנכסים אמיתיים שיהפכו לאסימונים כמו מניות וזהב ככל שהוא מתרחב מעבר לנכסים דיגיטליים.

"Bitget Wallet עומדת איתנה, כאשר המהות הקריפטוגרפית מתרחבת אל מעבר לחזון המבוזר שלנו, ומשמש כשכבת גישה קריטית למסחר, רווחים ותשלומים עבור נכסים ברשת הבלוקצ'יין. למשתמשים יש כעת כלי חזק עוד יותר, פשוט לשימוש, נגיש ועמוס ביכולות - שמחבר אנשים להזדמנויות, בכל מקום שהם נמצאים, בכל זמן שהם צריכים", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen) , מנכ"לית Bitget.

כדי לציין את המיתוג מחדש, Bitget Wallet משיקה את תנועת Crypto for Everyone בשותפות עם פרויקטים מובילים של מערכת אקולוגית, המציעה תגמולים של למעלה ממיליון דולר ומזמינה משתמשים לחקור את הפלטפורמה המעודכנת באמצעות קמפיינים אינטראקטיביים.

פרטים נוספים על עדכון המותג ומפת הדרכים של המוצר זמינים בבלוג Bitget Wallet. צפו בסרטון המותג ביוטיוב.

אודות Bitget Wallet

Bitget Wallet היא אפליקציית ארנק קריפטוגרפי ללא משמורת שנועד להפוך את הקריפטוגרפיה לפשוטה, חלקה ומאובטחת עבור כולם. עם למעלה מ-80 מיליון משתמשים, הארנק משלב חבילה מלאה של שירותים קריפטוגרפים, כולל עסקאות החלפה, תובנות שוק, הימורים, תגמולים, דפדפן DApp ופתרונות תשלום קריפטוגרפי. Bitget Wallet תומכת ביותר מ-130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים, ומאפשרת מסחר חלק בריבוי רשתות עם תמיכה במאות DEX וגשרים חוצי רשתות. עם גיבוי של קרן להגנה על משתמשים ששוויה יותר מ-300 מיליון דולר, היא מבטיחה את רמת האבטחה הגבוהה ביותר לנכסי המשתמשים.

